Senkit sem kímél a chiphiány: 10 millióval kevesebb iPhone 13-at gyárthatnak idén

Az Apple akár 10 millió darabbal is csökkenti az iPhone 13 gyártását a globális chiphiány miatt - jelentette tegnap a Bloomberg News, a körülményeket ismerő személyekre hivatkozva. Már júliusban is lassuló bevételnövekedést prognosztizált a tech-óriás és már akkor megmondták, hogy a chiphiány előbb-utóbb az iPhone-gyártást is vissza fogja vetni.