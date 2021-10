Újabb rekord a magyar tőzsdén: folytatja a csúcsdöntést a BUX

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ázsiai tőzsdéken és Európában is vegyesen alakult a szerdai kereskedés, a befektetők óvatosabb üzemmódba váltottak a ma elstartoló vállalati gyorsjelentési szezon előtt, amelyet szokásos módon az amerikai nagybankok indítanak. Ami a tengerentúli tőzsdéket illeti, itt pozitív hangulatban telik a kereskedés, amelyhez részben az is hozzájárult, hogy az JP Morgan és a BlackRock is a vártnál kedvezőbb számokat közölt, illetve a Delta Airlines a járvány kezdete óta az első profitabilis negyedévét tudhatja maga mögött.