Energiaválság: elkezdték felbontani Magyarországon az áramszerződéseket a bajba jutott kereskedők

Az elszálló gáz- és áramárak miatt több magyar energiakereskedő cég is bajba kerülhetett már és emiatt elkezdte felmondani az ellátott cégek felé fennálló szolgáltatási szerződését, így például az árampiacon a nagy elosztói engedélyes cégeknek kell közbelépnie és átmenetileg ellátnia a cégeket.

Az E.ON Hungária, mint ilyen elosztói engedélyes, el is ismerte a Telexnek, hogy szeptember végétől egyre több olyan jelzést kap versenypiaci energiakereskedő cégektől, hogy a kereskedők felbontották ügyfeleikkel a hatályos villamosenergia-kereskedelmi szerződésüket, tehát a továbbiakban nem vállalják, hogy villamosenergia-ellátást biztosítsanak számukra.

Az érintett felhasználók között van egyebek mellett termelő nagyvállalat, élelmiszeripari kiskereskedelmi lánchoz tartozó üzlet, nyomda, szálloda, illetve önkormányzat is - írja a lap.

Ha egy energiakereskedő „bedől” és felmondja az áramvásárlási szerződését egy cég felé (nyilván az elszálló árak miatt nem tartható szolgáltatási árak és a pozíció rossz fedezése miatt), akkor az ügyfelek védelme érdekében a hatályos jogszabályok szerint 30 napra be kell lépnie az ellátás teljesítésére a nagy hálózati elosztói engedélyes cégeknek (pl. E.ON, MVM, Opus, Titász). Ez a „belépés” azt jelenti, hogy a hálózati veszteség terhére el kell látnia az adott végfelhasználót árammal, de ha ezalatt az ügyfél nem talál kereskedőt, akkor ki kell kapcsolni nála az áramot.

A piaci feszültségre utal a lap szerint az, hogy már Magyarországon is vannak olyan tenderek, hogy valaki október 15-től keresett energiát. Az ilyen, hónap közben induló szerződés arra utal, hogy egy kereskedő felmondta a szerződését, mert nem tudta biztosítani az ellátást.

A lap rámutat, hogy egyelőre inkább az árampiacon és kevésbé gázpiacon "van jelen a balhé", de idővel a gázpiacra is begyűrűzhet ez, mert jön a hidegebb idő és fokozódik a gázfogyasztás. Fontos persze tudni, hogy míg az áramév (a legtöbb szerződéses keret) januártól decemberig tart, addig a gázév október 1-től következő szeptember 30-ig, így aki most október 1-ig nem szerződött le a következő 1 évi gázszükségletre, annak a most éppen 100 euró körül ingadozó áron kell majd szerződnie, négy-ötszörös áron az év eleji szinthez képest, amely a határidős árak alapján tavaszig 90-100 euró körül maradhat. Ez a durva áremelkedés tehát előbb-utóbb a gázpiacra is be fog szivárogni az ellátási szerződések árazásába.

Címlapkép forrása: Getty Images