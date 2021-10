Magyar fintech cég lett piacvezető Romániában

A 2015-ben alapított Festipay Magyarország után a román fesztiválpiacon is vezető pozíciót szerzett. A magyar fintech cég idén már minden jelentős romániai fesztiválon jelen volt a szolgáltatásaival, készpénzmentes fizetést, integrált rendezvénybeléptetést biztosított a legkorszerűbb eszközökkel.

A szolgáltató delegált stábja minden helyszínen személyesen ellenőrzi a fizetési rendszer telepítését, működését és felügyeli azt. Emellett a helyi személyzet képzését is minden esetben a magyar cég végzi, alkalmanként akár 120 embert is be kell tanítaniuk.

A cég komplex szolgáltatásai kiterjednek a jegyértékesítésre, a beléptetés-ellenőrzésre, a készpénzmentes fizetésre, az akkreditációra és hitelesítő adatok kezelésére, a személyzet menedzsmentjére, értékesítéstámogató rendszerekre, az okostelefon-alkalmazásokra és a mobilfizetésekre, valamint integrált megoldásokat is kínál mindezekre.

A Festipay rendszerei jelenleg évente több mint 10 millió biztonságos fizetési tranzakciót dolgoznak fel, miközben egyesítik a beléptetést és a készpénzmentes fizetési fizetési funkciókat annak érdekében, hogy maximalizálják a fesztiválozók, valamint a szervezők és a helyszín üzemeltetői kényelmét és szolgáltatási biztonságát.

Az integrált rendszer 2017 óta van jelen két nemzetközi nagyfesztiválon: a romániai Neversea és Untold sikeresen vezette be ezt az új rendszert, és 2018 óta a magyar és más külföldi fesztiválok látogatói is használják.

A cég közleménye szerint idén debütált fizetési megoldásuk az egyik legnevesebb romániai rendezvényen: az Electric Castle-t a boncidai Bánffy-kastély mellett idén Kolozsváron is megrendezték. Az előző években szintén a Festipay biztosította az integrált rendezvénymenedzsmentet, a karszalagos vagy plasztikkártyás készpénzmentes fizetést a Neversea, Nostalgia, The Carnival Bucharest, The Carnival Timisoara, diMansions Hit Music Festival és a Vibe fesztiválokon.

Idén szeptemberben tartották meg először a bukaresti SAGA fesztivált. Ez az innovatív, háromnapos rendezvény az elektronikus zene legnagyobb neveit vonultatta fel: köztük Carl Cox, Tiësto, Topic, Allan Walker és még sok más nemzetközi és román művész lépett fel. A Festipay itt karszalagos, készpénzmentes fizetést szolgáltatott.

Az UNTOLD Románia legnagyobb zenei fesztiválja. A szervezők kezdettől fogva készpénzmentes fizetési szolgáltatót kerestek, amely több nagy eseményen már bizonyította kompetenciáját - elsősorban a budapesti Sziget Fesztivál referenciái győzték meg őket.

