Több mint háromszorosára ugrott az AutoWallis értékesítése

A tavaly lezárt tranzakciók mellett az organikus növekedésnek is köszönhetően jól teljesített az AutoWallis értékesítése az év első kilenc hónapjában. A Nagykereskedelmi üzletág az év első felében tapasztalt növekedési ütemnél is gyorsabban bővült, melyben több mint négyszer annyi, míg a Kiskereskedelmi üzletágban majdnem háromszor több új gépjármű talált gazdára, mint 2020 hasonló időszakában. A szolgáltatások terén is kedvező volt a trend: a szervízórák és a bérleti napok száma is több, mint duplázódott a tavalyi év azonos időszakához képest.