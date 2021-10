Lakossági napelemes pályázat: órákon belül itt a nagy bejelentés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) sajtómeghívója szerint hétfőn reggel 8 órakor jelentik be a lakossági napelemes és fűtési rendszereket támogató pályázat részleteit.

Steiner Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár sajtótájékoztatón számol be a lakossági napelemes és fűtési rendszerek támogatásáról szóló pályázat indulásáról – közölte az ITM. A sajtótájékoztató hétfő reggel 8 órakor kezdődik a mininsztériumban, a Portfolio élőben tudósít.

A kormány kiemelt célja, hogy 2030-ra a magyar áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes legyen. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében megjelenő, első nagyszabású, lakosságnak szóló klímavédelmi pályázat komplex energetikai megoldások kialakítását ösztönzi napelemes rendszerek és energiatakarékos, korszerű, elektromos fűtési rendszerek támogatásával – teszi hozzá a közlemény.

Steiner Attila egy péntek délutáni eseményen már jelezte, hogy az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) keretében tervezett napelemes és fűtési rendszerek korszerűsítését célzó pályázat végső szabályait hétfő jelentik majd be egy újabb sajtóeseményen.

A TERVEK SZERINT 35 EZER HÁZTARTÁS NYER MAJD PÉNZT, AMELYEK KÖZÜL VÁRHATÓAN 11600 HÁZTARTÁS A KOMPLEX PROGRAMOT CSINÁLJA MAJD MEG,

azaz napelemet is szerel a tetőre, a nyílászárókat is korszerűsíti és fűtéskorszerűsítést is végez.

Jelenleg mintegy 80 ezer háztartás rendelkezik már napelemmel, így ez a pályázat jelentős bővülést fog elérni ezen a téren és a pályázatnak köszönhetően 175 megawatt új napelemes kapacitás fog létrejönni, amelynek nyomán évente 50 ezer tonnával csökken majd az ország üvegházhatású gázkibocsátása.

A pályázat társadalmi egyeztetésre bocsátott változatáról az arra beözönlött rengeteg hozzászólásról és a szakmai szempontokról külön cikkekben számoltunk be az elmúlt időszakban.

Címlapkép: Getty Images