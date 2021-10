Nagy változás készülődik: energiatárolókkal látnák el a magyarországi naperőműveket

Több európai országban új naperőműves rendszereket már csak energiatárolóval kiegészítve engedélyeznek a hálózatra kapcsolni, és várható, hogy ilyen irányú vagy ezt támogató szabályozás a hazai környezetben is megjelenik. Erre utal az is, hogy a közelmúltban kidolgozott magyar akkumulátor stratégia konkrét céljai között szerepel a kis-, közepes és nagyméretű hazai naperőművek akkumulátorral való ellátása is.

Az elmúlt időszakban több fontos fejlemény is történt a magyar akkumulátoripar szempontjából: az értéklánc minden elemét képviselő társaságokkal megalakult a Magyar Akkumulátor Szövetség, majd belépett az európai együttműködési szervezetbe (European Battery Allience, EBA), valamint elkészült a hazai akkumulátor stratégia tervezete is. A dokumentum főbb céljairól Kaderják Péter, a Zéró Karbon Központ (BME) vezetője, az ITM főtanácsadója beszámolt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) szegedi vándorgyűlésén, illetve a Portfolio-nak is nyilatkozott, majd a Hungarian Battery Day-n a kormányzati cselekvési tervet is bemutatták.

Ezekből kiderült, hogy a kormány jóváhagyására váró, 2030-ig szóló stratégia fő célja, hogy az elért eredményeinkre támaszkodva Magyarországot az európai akkumulátor-értéklánc egyik központjává tegye 1) a környezeti és társadalmi szempontból fenntartható akkumulátor-értéklánc megteremtésével, illetve 2) versenyképes nemzeti iparág kialakításával azért, hogy a Magyarországon gyártott termékből egyre inkább Magyarországon fejlesztett termékek legyenek.

A stratégia megvalósítását kiemelt fontosságú projektek is segítik majd, amelyek a lítium hazai termálvízvagyonból való kinyerését, az akkumulátorok újrahasznosítását, az akkumulátorok részvételét a villamosenergia-piaci szabályozásban, valamint az akkumulátorok elektromobilitás területén történő fejlesztését célozzák.

Felértékelődött az akkumulátorok szerepe

A stratégia konkrét céljai között szerepel egyebek mellett

az e-töltő-infrastruktúra fejlődésének előmozdítása, vagy a kis-, a közepes és a nagyméretű hazai naperőművek akkumulátorral való ellátása.

A stratégiát támogató tervezett kulcsprojektek között akad olyan, amely a naperőművek mellé telepített akkumulátoros energiatárolók szabályozásba való bevonását célozza, de vizsgálják majd az eltérő technológiákon alapuló akkumulátorok és más energiatárolási technológiák együttműködésén alapuló rendszereket, vagy a határon átnyúló villamosenergia-kereskedelem hatékonyságnövelésének lehetőségeit is, illetve aggregációs projekteket is előkészítenek.

Az utóbbi időben az akkumulátoros energiatárolók villamos hálózatokban betöltött szerepe jelentősen felértékelődött, amelyben több tényező is szerepet játszott, mint például a rendszerstabilitást támogató funkció, a technológia fejlődése, valamint annak csökkenő költségigénye. Minden villamos hálózati elem esetében szükségszerű, hogy az műszakilag és szabályozás tekintetében is egy egységes logika szerint illeszkedjen a rendszer többi eleméhez, az energiatermelő egységekhez, hálózathoz. Ebből adódóan elengedhetetlen az ezen rendszerelemekre vonatkozó stratégia kialakítása, hogy az ellátásbiztonság kérdésében hosszú távú megoldási javaslat szülessen – az ügy fontosságát jelzi a Szövetség megalakulása is, amin keresztül biztosítható a magyar akkumulátoripar hazai és nemzetközi fejlesztésekben történő képviselete és a magyarországi szereplők részvételének támogatása a kapcsolódó projektekben és programokban – hangsúlyozta Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

A fotovoltaikus erőművek esetében a nemzetközi trend mind a háztartási méretű, mind a nagyobb erőművi kategóriákban egyértelműen az akkumulátoros megoldásokról szól; világszinten már több mint 25 GWh-nyi kapacitású hálózatra kapcsolt akkumulátoros tárolót telepítettek. Az energiatárolóval kiegészített naperőművek egy független, decentralizált, költséghatékony, energia-előállítási és ellátási megoldást jelentenek, így a jövőben is egyre nagyobb szerepet töltenek be a háztartási és ipari megoldások között, amelyet a családi házas napelemek robbanásszerű terjedése mellett az elektromos autózás iránti kereslet növekedése is hajt – húzta alá Lugos Roland.

Egyre nagyobb az érdeklődés

A lakossági piacra szánt kisebb, néhány kilowattos, energiatárolóval kiegészített úgynevezett hibrid inverterét már az összes vezető gyártó bemutatta. A nagy 50 vagy akár 100 megawattos erőművek esetében jellemzően külön konténerekbe telepítik az akkumulátorokat, míg a köztes méretekben többféle integrált megoldás is létezik, ahol az inverter, az akkumulátor, a kapcsolóberendezés és egyéb védelmi vezérlések egy szekrényben vagy szintén konténerben, modulos egységekben, kulcsrakészen kerülnek kialakításra.

Magyarországon eddig nem volt jellemző az akkumulátorral kombinált naperőművek telepítése, ugyanakkor a lakossági piacon egyre nagyobb az érdeklődés, és az elektrifikáció folyamatos terjedésével egyre többen választanak már energiatárolásra alkalmas rendszereket.

Nálunk, az Optimum Solarnál is folynak az ezzel kapcsolatos felmérések és a jövőbeni piaci lehetőségek feltárása – tette hozzá.

Európa-szerte, így Magyarországon is egyre nagyobb kihívást jelent az átviteli és elosztói hálózatok kapacitáskorlátja, melyre részben szintén megoldást jelentenek a tárolók. A hazai elosztói hálózatokba több nagykapacitású akkumulátoros tárolót telepítettek már a vonalvégi feszültségesési problémák kezelése és a hálózatrugalmasság javítása céljából. A fotovoltaikus erőművek és ezáltal a megújuló energiaforrások további terjedésének feltétele a hálózatfejlesztés, így az erőművek szabályozhatóságát és a hálózat rugalmasságát támogató energiatárolók szerepe egyre inkább megkérdőjelezhetetlen.

Több európai országban új erőművi rendszereket már csak energiatárolóval kiegészítve engedélyeznek a hálózatra kapcsolni, így várható, hogy ilyen irányú vagy ezt támogató szabályozás a hazai környezetben is megjelenik. Mindezek mellett a jelenlegi, és várhatóan hosszabb távon is jellemző magas energiaárak javítják az energiatárolós beruházások megtérülését – fogalmazott Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

Erősségek és gyenge pontok

A Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 2030 elkészítése során iparági konzultációkkal a teljes hazai értékláncot elemezték és azonosították a hazai értéklánc erősségeit, azon részeit, amelyek pozitív fejlődési pályán vannak, de további fejlesztésre szorulnak, valamint az értéklánc egyértelműen fejlesztendő részeit is. Mindemellett a stratégia a K+F+I szakpolitika, szabályozás és finanszírozás területén is kijelöli a teendőket.

A magyarországi akkumulátor-értéklánc erősségei:

Működő vagy beruházás alatt álló akkumulátorgyárak (ázsiai szereplők jelenléte)

Megfelelő infrastruktúra (villamosenergia-ellátás és közlekedés)

Elektromos közlekedésre való átállás ösztönző rendszerei

Piacképes kiegészítő szolgáltatások jelenléte

Kitűnő alkalmazási példák DSO (villamosenergia-elosztó-) hálózatokon

Kritikus infrastruktúra biztonsági tartaléka (rövid távú)

Fejlesztés alatt áll több, a körfogásos gazdaságra áttérést támogató jogszabály.

Az értéklánc azon részei, amelyek pozitív fejlődési pályán vannak, de további fejlesztésre szorulnak:

Új bányászati projektek (főképp lítium) fejlesztés alatt

Cella-alkatrészek beszállítói

A hazai beszállítók lehetőségei / a beszállítói képességek fejlesztésére gyakorolt kedvező hatás

Töltőinfrastruktúra-szükséglet növekedése

DSO rugalmassági szolgáltatások piaca; energiaközösségek; nagyméretű naperőművek akkumulátorokkal

Magyar ipar termelő berendezéseinek technikai állapota

Akkumulátorok és alkatrészek visszagyűjtése

Nyersanyagok, például a kobalt újrafelhasználása

Általános feldolgozóipari kompetencia

Villamos-, informatikai és vegyészmérnöki oktatás és feldolgozóipari szakképzés.

Az értéklánc fejlesztendő részei:

Van-e lehetőség további ipari hulladékok, melléktermékek feldolgozására?

Nincs kellő kapacitás az akkumulátorokhoz szükséges inaktív anyagok előállítására

Innováció a termelésben - az ország autóipari kitettsége adhatja meg ezt a lehetőséget

Hiányzó kompetenciák az akkumulátor-vezérlések (BMS) fejlesztésében

Az elektromos autók és töltők piacának érettsége

Kis és közepes naperőművek akkumulátorral való ellátása ("szolgáltatott akkumulátor")

Csúcsterhelés levágása, terheléselosztás, kisméretű biztonsági tárolók alkalmazása

Az autóipar szenteljen több figyelmet a másodlagos hasznosításnak és az újrahasznosításnak

A hazai vállalatok tőkeellátottsága gyengébb.

Címlapkép: Getty Images