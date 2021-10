Régen történt ilyen a magyar tőzsdén, új részvények érkeznek!

Nagy Viktor Cikk mentése Megosztás

Nyilvános részvénykibocsátást hajt végre az AutoWallis, a tőzsde autós cége részben a növekedési tervek finanszírozásához vonna be friss forrást. A részvénykibocsátás már csak azért is érdekes, mert régen volt ilyen a magyar tőzsdén, utoljára 2017-ben a Waberer’s hajtott végre nyilvános forrásbevonást, vagyis az elmúlt közel négy évben nem volt példa ilyen tranzakcióra, ráadásul magyar midcap mércével a volumen sem kicsi, az AutoWallis 6-8 milliárd forintot vonna be lakossági és intézményi befektetőktől.