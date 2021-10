Energiaválság: majdnem kikapcsolták tegnap az áramot több magyar cégnél - Durva sztorik zajlanak

Eltőzsdézték magukat

A szövevényes ügy lényege az, hogy a JAS nem szerezte be teljesen az áramtermelő cégektől azt az áramot, amelyet szerződéssel eladott a különböző vállalatoknak (ezt alább el is ismerte a cégvezető), arra számítva, hogy a szerződéses árnál lejjebb is mehet majd a piaci ár, így olcsóbban tud beszerezni. Az elmúlt évek ártendenciái alapján ez nem is feltétlenül volt rossz spekuláció, a gázpiacon is ebből lehetnek most gondok (ott is jellemzően csökkentek, alacsonyan maradtak évekig az árak). Nyár óta azonban meredek emelkedésbe kapcsoltak a tőzsdei áram- és gázárak a megugró kereslet és a kedvezőtlen európai időjárás miatt.

Így sokkal drágábban tudják most az energiakereskedők beszerezni azt az energiát, amit korábban már jóval olcsóbb fix árakon eladtak a cégeknek.

A nyitott (nem lefedezett) pozíciókból várható hatalmas/korlátlan veszteség elkerülése érdekében tehát valószínűleg az történt, hogy a JAS ezt lecserélte egy jogi eljárások végén várható, nagyjából behatárolható nagyságrendű (és nem is biztos) veszteségre. Ehhez úgy juthatott el a cég, hogy felismerve a vágtató tőzsdei áramárakból eredő várhatóan nagy veszteségeit, megpróbálta újratárgyalni az érintett cégekkel az áramszerződéseket és volt, aki belement ebbe, volt, aki nem.

„Technikai átállás”

Az utóbbi céges kör felé egy technikai átállásra hivatkozva (az MVM mérlegköréből átkerülnek a JAS mérlegkörébe a cégek, így a szolgáltatóváltás új szerződéses ár letárgyalására szolgáltat apropót) beszüntette a JAS az áramszolgáltatást, így azt 30 napra a hálózati szolgáltató cégek voltak kénytelenek ellátni. Múlt héten már írtunk arról, hogy valóban vannak olyan cégek, amelyek felé az energiakereskedők felmondták a szerződést, így átmenetileg a hálózati cégek kénytelenek őket ellátni.

Azért, hogy ne kapcsolják le ezeket a nehéz helyzetbe jutott termelő-szolgáltató cégeket 30 nap elteltével az áramhálózatról, végül voltak olyanok, akik visszakényszerültek a JAS-hoz új szerződéses árak mellett. Voltak, akik ezt zsarolásként élték meg. A cikk nyomdaipari cégekre is utal, amelyek most pertársaság alapításába kezdtek, hiszen az új szerződésekkel most bő egy évig a nagyon magas árakon kapják az áramot, miközben saját üzletmenetüket eddig nem így tervezték meg.

A cikkben megszólaltatták Arató Ferencet, a JAS Zrt. ügyvezető tulajdonosát, aki többek között elmondta, hogy valóban nem sikerült minden tavalyi szerződésnél lefedezni a szükséges áramvolument és a vevők 70-80 százaléka bele is ment a módosításba az árak újratárgyalása során. Jelzése szerint a többség a tőzsdei jegyzésekhez kötött árat választotta, így most a 200 euró/megawattóra ár felett hullámzó árakat kellett bevállalnia az év első felévre jellemző 60-80 euró után. A magyar áramtőzsdén (HUPX) az elmúlt napokban a következő napi zsinórtermék ára jellemzően 200-260 euró/mWh között hullámzott:

Akik nem mentek bele a módosításba, azokkal viszont nem tudtak szerződésben maradni és a lap úgy fogalmaz: minden jel szerint őket jelentették ki a technikai átállás során. Ezért azt a következtetést vonja le a lap, hogy tehát valóban volt egy technikai oka a kijelentésnek, de az elmondottak alapján az végső soron azokat érintette, akik nem mentek bele a szerződésük számukra kedvezőtlen módosításába.

Az is igaz azonban, hogy a kijelentettek közül valóban vissza is vett ügyfeleket a JAS, de korántsem mindenkit, és nem is a korábbi feltételekkel. Úgy tudják, hogy

a partnerek jelentős része hétfőn, közvetlenül azelőtt került vissza a JAS-hoz, hogy az ideiglenesen szolgáltató hálózati cégek kikapcsolták volna őket a rendszerből.

Vannak nyilván olyan cégek is, amelyek időközben más kereskedővel szerződtek le, és állítólag olyanok is akadnak, akiknek nincs új szerződésük, de még sem kerültek egyelőre vissza.

Kiskapu bezárása

A cikk fentieken kívüli egyik legérdekesebb szála az, amit Arató szintén jelzett a lapnak, miszerint nem egyedi, amit a JAS csinált, azaz eddig üzleti okok miatt (a nagyobb beszerzési mennyiséggel így spórolni lehetett) az ügyfelek az MVM mérlegkörében voltak, és innen vennék át a JAS saját mérlegkörébe. Arató szerint a kisebb cégek gyakran működnek így, amely kapcsán a lap a cikk későbbi részében végülis azt írja, hogy

igazából egy jogi kiskaput használtak, hiszen az ügyfelek kijelentése elvileg tényleg indokolható volt a cég által is hivatkozott technikai átállással.

Egy szakértő ennek kapcsán meg is jegyezte a lapnak, hogy ha tényleg ez történt (az egyik cég mérlegköréből átadták az ügyfeleket a másik cég mérlegkörébe és ennek apropóján újraszerződtetik a cégeket az új árampiaci feltételekkel, hogy az áramkereskedők ne dőljenek be), akkor a helyzetet a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH)

nagyon gyorsan kezelnie kell, mert súlyos visszaélésekre ad lehetőséget.

Az persze utólag a most áramkereskedő nélkül maradt cégeket már aligha fogja vigasztalni, ha bezárják a kiskaput. A lap még október elején megkereste a MEKH-et a kérdéseivel, de egyelőre mindössze annyit válaszoltak, hogy vizsgálódnak az ügyben, és amint lesz információjuk megosztják.

Lehetnek csődök

A lap megjegyzi, hogy a JAS-nak úgy tűnik, hogy részben az ügyfelek újraszerződtetésével, részben jövőbeli perek kockáztatásával sikerült elkerülnie, hogy lehetetlen helyzetbe kerüljön, de nem minden cégnél fog ez összejönni. Utalnak rá, hogy a cégeket kiszolgáló kisebb kereskedők között lehetnek csődök.

A Magyar Energiakereskedők Szövetsége (MEKSZ) azt jelezte a lapnak, hogy „A magyar energiakereskedők döntő része óvatos, prudens gazdálkodást folytat, így nem számítunk arra, hogy csődhullám induljon be a végfelhasználók ellátásában aktív hazai kereskedők között. Ugyanakkor az elmúlt időszakban tapasztalt extrém piaci ármozgások komoly kihívás elé állítják a kereskedőket is és látjuk mi is azt, hogy Európa több országából is érkeztek hírek, fogyasztókat ellátó kereskedőcégek nehézségeiről, így nem kizárható, hogy a magyar piacon is fogunk találkozni egyedi esetekkel.”

A lap az Opus Titászt is megkérdezte, ahol azt válaszolták, hogy

megvan annak a kockázata, hogy energiakereskedő cégek részben felfüggesztik/megszüntetik tevékenységüket, és így energiakereskedő nélkül maradhatnak az ügyfeleik.

Amint azt a lap megjegyzi: ennek egyébként már látszanak is jelei a piacon. Volt olyan forrásuk, aki konkrétan arról beszélt, hogy egy cég már visszaadta az engedélyét, és bár ezt mások nem erősítették meg, azt mindenki látja, hogy sok piaci szereplő szenved.

Címlapkép forrása: Getty Images