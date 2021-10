Hogyan válik a Google űrlap veszélyes fegyverré a csalók kezében? Mutatjuk!

A kibertámadók – a kezdő szintű csalóktól kezdve a kifinomultabb ellenfelekig visszaélnek a Google űrlapokkal – annak érdekében, hogy támadásokat indítsanak szervezetek vagy magánszemélyek ellen.

A Sophos, brit biztonsági szoftvereket és hardvereket gyártó cég, kutatása arra mutat rá, hogy hogyan kínálnak a Google űrlapok vonzó lehetőséget a digitális támadók számára:

az űrlapokat könnyű implementálni,

a szervezetek, illetve a fogyasztók is megbíznak bennük,

a szolgáltatástól származó és oda érkező forgalmat Transport Layer Security (TLS) titkosítás biztosítja, így a védekezők nem tudják könnyen megvizsgálni,

a rendszer gyakorlatilag ingyenes támadási infrastruktúrát biztosít.

Az elemzés arra mutat, hogy bár a Google űrlapokkal való legtöbb visszaélés a kibertámadók részéről továbbra is az alacsony képesítéssel bíró adathalász és csaló spam területén marad, egyre több jel utal arra, hogy az ellenfelek kifinomultabb támadásokhoz is felhasználják a platform előnyeit. A példák között olyan támadók is szerepelnek, akik a Google űrlapokat használták adatok megszerzésére és kártevők vezérlésére.



Hogyan élnek vissza a digitális csalók és vírus-üzemeltetők a Google űrlapokkal?

Adathalászat: Annak ellenére, hogy a Google az űrlapok minden oldalán figyelmezteti a felhasználókat, hogy ne adjanak meg jelszavakat, számos példát találunk arra, hogy a támadók megpróbálták rávenni a potenciális áldozatokat a hitelesítő adataik megadására olyan Google űrlapokon keresztül, melyek kialakítása egy login oldalra emlékeztetett. Ezek az űrlapok gyakran ártalmas spam kampányokhoz kötődtek. Ártalmas spam kampány: A spamekben található Google űrlap linkek egyik legnagyobb forrása a “leiratkozó” hivatkozások voltak a csaláshoz kapcsolódó marketing emailekben. A Sophos számos spam-alapú adathalász kampányt észlelt, mely Microsoft online fiókokat célzott, beleértve Office 365 fiókokat is. A spam üzenet azt állította, hogy a címzettek emailfiókjait deaktiválni fogják, ha nem erősítik meg azokat, és felajánlottak egy Google űrlaphoz tartozó linket, amely a Microsoft fiókjuk hitelesítő adatainak megadására kérte a felhasználókat. Ezek az oldalak a Microsoft a grafikai elemeivel voltak kidekorálva, ám így is láthatóan Google űrlapok voltak. Bankkártya adatok ellopása: A belépőszintű csalók a Google űrlapok kész dizájnsablonjait használják arra, hogy megpróbáljanak fizetési adatokat lopni meghamisított “biztonságos” elektronikus kereskedelmi oldalakon keresztül. Potenciálisan nemkívánatos alkalmazások (“Potentially Unwanted Applications”, PUA-k), mint például adware-ek: A kutatók számos potenciálisan nemkívánatos alkalmazást is felfedeztek, melyek Windows felhasználókat céloztak. Ezek az appok is a Google szolgáltatását használják titokban: a webes kérelmeket automatikusan összegyűjtik és továbbítják az űrlapoknak anélkül, hogy bármilyen felhasználói beavatkozást megkívánnának. Hamis felhasználói felületek ártalmas Android appok számára: A Sophos néhány Android applikációt is talált, melyek Google űrlapokat használtak az adatok megszerzésére, így nem kellett elkészíteni egy back-end weboldal kódját. . A kutatók például felfedezték a “SnapTube” videó appot, amely internetes hirdetési csaláson keresztül generál bevételt a fejlesztőnek és egy Google űrlapot tartalmaz a felhasználói visszajelzéseknek. Adatok eltávolítása: A kutatók számos kifinomultabb fenyegetést is felfedeztek, melyek a Google űrlapokkal élnek vissza. Ezek közé káros Windows applikációk is tartoztak, melyek a Google űrlapokhoz tartozó webes kéréseket használták, hogy a számítógépekről ellopott adatokat Google űrlapokon keresztül továbbítsák egy Google táblázatba. Egy nagyobb ártalmas kibertámadás infrastruktúrájának része: A Sophos telemetriája (a telemetria távoli mérést, vezérlést és adatgyűjtést lehetővé tévő kommunikációs rendszer) számos PowerShell (a Microsoft feladatautomatizálási és konfigurációkezelő programja) scriptet észlelt, melyek Google űrlapokkal léptek kapcsolatba. Sikerült összeállítanunk egy prototípust azzal kapcsolatban, hogyan lehet PowerShell scripteket Windows profiladatok összegyűjtésére használni a számítógépről és azokat automatikusan egy Google űrlapba továbbítani.

Címlapkép forrása: Getty Images