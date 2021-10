Ma indul az első amerikai bitcoin ETF - Mit kell tudni róla?

Az első amerikai bitcoin határidős tőzsdén kereskedett alap kedden indul, ami mérföldkő a kriptopénz-iparágban, és hamarosan további ETF-ek is követhetik.

A régóta várt ProShares ETF nem magának a bitcoinnak, hanem a bitcoin határidős kontraktusainak - az eszköz későbbi, megállapodás szerinti áron történő vételére vagy eladására vonatkozó megállapodásoknak - kínál majd kitettséget.

Az ETF diszruptálja azt, ami ma a piacon elérhető. Ez az, ami miatt a befektetők izgatottak

- mondta Karan Sood, a Cboe Vest, egy pénzügyi tanácsadó platform vezérigazgatója és ügyvezető igazgatója.

Jelenleg a befektetők a kriptotőzsdéken keresztül vásárolhatnak bitcoint, de vannak biztonsági aggályok, például egyesek aggódnak a hackerek vagy az úgynevezett privát kulcsok elvesztése miatt, amelyek hozzáférést biztosítanak a vagyonukhoz.

Egy másik lehetőség a titettség megszerzésére, a bitcoin trustok, egyszerűbb módot kínálnak arra, hogy a bitcoint a bróker- vagy nyugdíjszámlákon keresztül a portfóliókhoz adják a befektetők. Ezek az eszközök azonban magasabb díjakkal járhatnak, és az értékek nem feltétlenül tükrözik a digitális valuta árfolyamváltozását.

Bár a bitcoin futures ETF-ek nem azt kínálják, amit az iparág végül is szeretne - olyan alapokat, amelyek közvetlenül a digitális valutába fektetnek be -, ez egy újabb választási lehetőséget kínál, miközben a vállalatok versenyeznek az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél, hogy szokásos bitcoin ETF-eket is indíthassanak.

A bitcoin árfolyama ma 0,5 százalékkal került feljebb, míg idén több mint 115,4 százalékot ralizott.

Pénzügyi szakértők szerint a leendő befektetőknek néhány dolgot figyelembe kell venniük, mielőtt befektetnek a bitcoin határidős ETF-ekbe.

Bár az alapok "nagyon magas korrelációt" mutathatnak a bitcoinnal, az eszköz nem fogja pontosan tükrözni a digitális valuta értékék, mivel a határidős szerződések árfolyamát követi, mondta Sood. Ráadásul az alapok birtoklása többe kerül, mint az egyes eszközöké. De egyes befektetők hajlandóak többet fizetni egy ETF "intézményi szintű likviditásáért, letétkezeléséért és végrehajtásáért", mintha maguk kezelnék a kriptovalutát - mondta.

Egyes tanácsadók ezzel szemben a digitális valutákat spekulatív eszközöknek tekintik, és azt mondják, hogy a határidős szerződések áraira való spekuláció kiszámíthatatlan lehet.

Ez egyszerűen a legnagyobb kockázat, amit valaha is vállalhatunk

- mondta Jordan Benold pénzügyi tervező, a Benold Financial Planning partnere, aki elmagyarázta, hogy a bitcoin volatilitása a határidős szerződésekkel párosítva szerencsejátékhoz hasonló lehet.

A bitcoin értéke "instabil és kiszámíthatatlan piaci szereplők egy csoportjának" keresleti és kínálati tényezőiből származik, így nem megfelelő egy befektetési portfólióhoz - mondta Anthony Watson CFP, a michigani székhelyű Dearborn-i Thrive Retirement Specialists alapítója és elnöke.

Ha azonban valakinek a nyugdíj és egyéb célú megtakarításai sínen vannak, és van még szabad tőkéje, amit bitcoin-futuresbe szeretne fektetni, egyes tanácsadók nem zárkóznának el a kísérletezéstől.

Én csak azt mondanám, hogy nagyon-nagyon kis mértékben tegyék

- mondta Benold.

(CNBC)

Címlapkép: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images