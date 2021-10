Mától máshogy kell fizetni az egyik Tescóban, nem lesznek már pénztárak

A GetGo néven ismert új formátum az Amazon által megnyitott hasonló üzleteket követi. A Tesco.com alkalmazással rendelkező vásárlók felvehetik majd a szükséges élelmiszereket, és rögtön ki is sétálhatnak az üzletből.

A Tesco szerint "kamerák és súlyérzékelők kombinációja" fogja megállapítani, hogy a vásárlók mit vettek fel, és az üzletből való távozáskor közvetlenül az alkalmazáson keresztül számlázzák ki nekik a termékeket.

A technológiát az izraeli Trigo technológiai start-up cég biztosítja, amely hasonló partnerséget kötött németországi és hollandiai szupermarketekkel.

Korábban a Tesco néhány alkalmazottja már használhatta a rendszert a cég Welwyn Garden Cityben található központjában lévő üzletben, de ez az első alkalom, hogy a rendszer a törzsvásárlók számára is elérhetővé válik.

Kevin Tindall, a Tesco Convenience ügyvezető igazgatója elmondta:

Legújabb innovációnk zökkenőmentes fizetést kínál a "mozgásban lévő" vásárlóknak, segítve őket abban, hogy még több időt takarítsanak meg. Ez egyelőre csak az egyik üzletben zajló próbaüzem, de kíváncsian várjuk, hogy vásárlóink hogyan reagálnak rá.

A Tesco azonban nem az egyetlen szupermarket, amely a pénztárgép nélküli technológiával kísérletezik az Egyesült Királyságban. Richard Lim, a Retail Economics kiskereskedelmi elemző csoport vezérigazgatója szerint a Tesco lépése "tükrözi a szélesebb iparági irányvonalat". Az Amazon Fresh-nek már három "just walk out" boltja van Londonban, miután 2018-ban kezdetben például az amerikai Seattle városában vezette be a technológiát.

Richard Lim szerint a technológia egyik fontos aspektusa az adatszerzés a Tesco számára, és hogy próbálják minél inkább optimalizálni a termékkínálatukat. A cég Clubcard programjának már 6,6 millió felhasználója van az alkalmazásban, így a kiskereskedő "nagyon elől jár", amikor arról van szó, hogy a vásárlók vásárlási szokásaikra vonatkozó információkat felhasználva személyre szabott élményt nyújtsanak számukra - mondta Lim.

Címlapkép: Jeff J Mitchell/Getty Images