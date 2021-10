Nagy bejelentést tett az OTP és az ITM: magyarul beszélő szuperszámítógépet épít Magyarország

Az ITM és az OTP Bank az Infotér Konferencián bejelentette: a pénzintézet az ITM-mel közösen jelentős erőforrásokat fektet egy olyan mesterséges intelligenciára szabott szuperszámítógép megalkotásába, mellyel létrehozzák a mesterséges intelligencia által használható magyar nyelvi modult. Ez azért fontos, mert a létező mesterséges intelligencia alkalmazások leginkább angolul működnek, a magyar modellt létre kell hozni, hogy az MI megfelelően tudjon magyar nyelvű szöveges és audio adatokkal dolgozni.

Magyarul "beszélő" mesterséges intelligencia

Csányi Péter, az OTP vezérigazgató-helyettese az Infotéren tartott előadásában először arról beszélt, hogy az OTP milyen szerepet játszik Magyarország technológiai előrelépésében. Szavai szerint a bankok ma már technológiai vállalatként tekintenek magukra és versenytársaikra, egyes területeken sajt fintech cégeket hoztak létre. Az OTP menedzsmentje néhány hete fogadta el a bank digitális stratégiáját, amelyben az alkalmazkodóképesség megteremtésére fókuszálnak.

Nem félünk attól, hogy fel kell vennünk a versenyt technológiai cégekkel

– mondta Csányi Péter.

Az MI a technológiai fejlesztések egyik legkompetitívebb területe, szorosan összefügg az írott és beszélt nyelvvel. A technológiai vállalatok nem dolgoznak „niche” nyelveken, csak leginkább angolul, ezért az OTP célja, hogy betöltse ezt az űrt, és magyar, illetve az OTP régiós országainak nyelvén is létrehozzák a mesterséges intelligencia alkalmazásához szükséges nyelvi modulokat.

A bank felvállalja a hazai MI kutatás fejlődésének ügyét, az ITM-mel közösen jelentős erőforrásokat fektetnek egy olyan mesterséges intelligenciára szabott szuperszámítógép megalkotására, mellyel egy úgynevezett gpt3-as szintű nyelvi modellt hoznak létre.

A szuperszámítógép 37,5 petaflop számítási teljesítményű lesz, 40 terabyte memóriával, ami később akár többszörösére is bővíthető. A szuperszámítógép segítségével olyan adatkereséseket, összegzéseket, elemzéseket lehet megtenni, ami szöveges elemzést igényel. Töredékére csökkenhetnek az átfutási idők, gyorsítani és pontosítani lehet a döntéselőkészítést.

A kapacitást rendelkezésre fogják bocsátani az egyetemek, kutatók, akár vállalatok számára, amelyek növelni kívánják a versenyképességüket. Erről Csányi Péter Palkovics Lászlóval írta alá szándéknyilatkozatot.

Magyar MI startégia

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter „Mesterséges intelligencia és adatpolitika” címmel tartott nyitóelőadást az Infotér Konferencián a bejelentést megelőzően. A miniszter az előadásában elmondta, hogy az információ megosztása a hatalom, nem csupán maga az információ. Az adatok felhasználására startégiát kell építeni, a miniszter a magyar MI stratégiát mutatta be.

A digitális gazdaság a fenntartható növekedésből és a bővülő foglalkoztatásból is kimagasló mértékben részesül Magyarországon. A további fejlődést, a magyar versenyképesség tudásalapú megerősítését megalapozó számos terület épít a digitalizáció eddigi eredményeire, egyebek mellett olyan jövőorientált területeken is, mint az 5G, az adatgazdaság vagy a mesterséges intelligencia.

A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek kiaknázására a jogi, támogatói környezetet is létre kell hozni. Az adatpolitikának több aspektusa van, ilyen az adatvédelem, a közadatok kérdése, és a magánadatok hasznosítása is. A közadatok hasznosítása érdekében létrehozták a törvényi hátteret, a nemzeti adatvagyon ügynökséget.

2018-ban létrehozták a MI koalíciót, és Magyarország mesterséges intelligencia a stratégiáját, 2019-ben a mesterséges intelligencia akciótervet. Az MI startégia keretében létrejött a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont NATUK, mely az adatgazdaság beindításáért felel, illetve a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriumot (MILAB), mely a K+F tevékenységet fogja össze, az alkalmazások ösztönzésére pedig az MI Innovációs Központot hozták létre. A MILAB-ban az MI mélytanulás, a természetesnyelv-feldolgozás, a gépi érzékelés, az orvosi egészségügyi és biológiai területen, szenzorok, IoT és távközlés területén végeznek K+F tevékenységet, illetve a mesterséges intelligencia biztonsági kérdéseivel, adtavédelemmel is foglalkozik a szervezet.

A MI koalíció egy sandboxot is üzemeltet, ahol a kollektív tudást tárolják, tesztelik az alkalmazásokat.Az adatok feldolgozáshoz eszköz, infrastruktúra is kell, illetve a szabályozási etikai keretet is fejlesztik, itt is haladnak előre a miniszter szavai szerint.