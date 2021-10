Széchenyi Alapok: sok sikeres magyar céget mutatott fel a járvány

Számos magyar cég növekedését gyorsította fel a koronavírusválság, rengeteg pozitív példa akad – mondta előadásában a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója a Portfolio mai Budapest Economic Forum konferenciáján.

„Vállalatfinanszírozás a válság után” címmel tartott előadást Jobbágy Dénes. Mint elmondta, 130 befektetéssel rendelkeznek, 108 milliárd forintot kezelnek, több mint 80 portfóliótársasággal rendelkeznek és 50 exit van a hátuk mögött. A covid hatására megtöbbszörözték befektetéseiket, amelyek egyenkénti mérete most már akár az 1 milliárd forintot is megközelíti vagy el is éri.

Válságálló befektetéseik között említtette Jobbágy Dénes a DM-Kert, amely a készletezéssel menekült előre, az AutoWallist, amely régiós konszolidátor szerepet tölt be vagy a Gloster, amely 2020-ban az év legsikeresebb ICT-cége volt. Az Euro-Unior Fűtéstechnika exportját és gyártókapacitását bővítette, a Gránit Bank pedig a digitalizációban jár élen.

A célokhoz igazított befektetéssel operálnak a Széchenyi Alapok, többek között konvertálható tagi kölcsönt is alkalmaznak, és a külföldi kifektetéseket is támogatják. Számos kihívással küzdenek, ilyenek például az ellátási láncok zavarai, az innováció és a tartós munkaerőhiány.

Partnerséget kötöttek a Budapesti Értéktőzsdével, 5 XTend-bevezetésből 4-nél vezető befektetők voltak. Meghirdettek egy startup programot is, amely 10 milliárd forintos forrást jelent számukra.

Legfrissebb befektetéseik között említette az Euroventuresben (5,6 milliárd forint), a Billingóban (810 millió forint) és az Electron-Holdingban (4,8 milliárd forint) végrehajtott befektetéseiket.