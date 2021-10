Hamarosan indul az AutoWallis részvényjegyzése - A cég vezetői beszéltek a részletekről

Befektetői klubot tartott a Portfolio, ahol az AutoWallis részvénykibocsátásával kapcsolatban beszéltek a vállalat vezetői a társaság stratégiai terveiről, kilátásairól, a forrásbevonás céljáról, a cég részvényeit követő stratéga beszélt az AutoWallisról, mint befektetési sztoriról, a kibocsátás szervezőjének és kizárólagos forgalmazójának képviselője pedig a jegyzés részleteiről.

A befektetői klub első részében Sándor Dávid, az OTP Global Markets vezető befektetési stratégája beszélt az AutoWallisról, mint befektetési sztoriról. Azokban az években, amikor a gazdaság jól teljesít, az autóértékesítés is növekszik, különösen abban a régióban, ahol az AutoWallis aktív. A keresleti oldal az OTP szerint a következő években is erős lehet, a kínálati oldalon azonban vannak kockázatok, például a chiphiány miatt, ez negatívan befolyásolja az értékesítési volumeneket. Ez a helyzet a 2022-es évet még érintheti, de ott már látszhatnak a javulás jelei, főként a jövő év második felétől. A volumen oldali visszaesést azonban az autógyártók és értékesítők árazási oldalon tudják kompenzálni.

Az AutoWallis idén a fontosabb eredménysorokon felülteljesítette az OTP idei várakozásait, a következő években pedig folytatódhat a bevételek növekedése. Az OTP elemzést készített az AutoWallisról, amelyben alapvetően organikus bővüléssel számolnak, ez alapján is éves átlagban 10-13 százalékos bevételnövekedés jöhet, itt nem számolnak az elemzők akvizíciókkal, egyébként osztalékfizetéssel sem. A bevételek növekedésével párhuzamosan eredménybővüléssel is számol az OTP, az EBITDA-marzs a várakozásuk alapján mérsékelten 3 százalék fölött alakulhat. A vállalat idén 6 milliárd forintos EBITDA-t érhet el, 2026-ban akár ennek a dupláját, 12 milliárd forintot is elérheti a vállalat.

Az OTP a szeptember 13-i elemzésében 164 forintos 12 havi célárfolyamot határozott meg egy DCF-modell alapján. A szektortársak részvényéhez képest EV/EBITDA és P/E alapján is fair árazás látható az AutoWallisnál.

Ezt követően Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója tartott előadást. A cégvezető a működési környezet átalakulásáról, a vállalat stratégiájáról, a növekedési kilátásokról és a részvénykibocsátás részleteiről beszélt. Az autóipar átalakul, ez a változás pedig lehetőséget jelent az AutoWallis számára. Az átalakulás részben a digitális értékesítési csatornák térnyerésével jellemezhető, de az autóiparban komoly technológiai átalakulás is történik, és felértékelődnek a mobilitási szolgáltatások. Átalakulnak az értékesítési csatornák, az autógyártók egyre inkább régiónként független nagykereskedőket vesznek igénybe termékeik értékesítéséhez, ilyen az AutoWallis is, amely a régió egyik meghatározó konszolidátoraként venne részt ebben az átalakulásban.

A vállalat középtávú előrejelzése alapján az AutoWallis 2025-ben már több mint 50 ezer autót forgalmazhat, az árbevétel 400 milliárd forint fölött alakulhat 2025-ben, az EBITDA pedig akár 15 milliárd forintot is elérhet.

A részvénykibocsátással az AutoWallis optimalizálja a tőkeszerkezetét, ez pedig megteremti további kötvény/hitel finanszírozás lehetőségét. A vállalat célja a közkézhányad 35 százalék fölé emelése, és az 5 leglikvidebb BÉT részvény közé való bekerülés, de növekedhet a vállalat részvényeinek BUX-súlya is, és a részvényei bekerülhetnek régiós indexekbe, például a CECE indexbe.

A vállalat a rézsvénykibocsátásból bevont forrást a növekedési tervek finanszírozására használja fel, a menedzsment 16-38 milliárd forintnyi projektet lát a következő 2-3 évben, 3 nagy területen, a szolgáltatási portfólió bővítésében, a meglévő kiskereskedelmi tevékenység kiterjesztésében, és a nagykereskedelmi tevékenység erősítésében.

6-8 milliárd forint forrást vonna be a vállalat a részvénykibocsátásból, a túljegyzés maximum 25 százalék lehet. Az intézményi értékesítés 5-6,5 milliárd forint lehet, a lakossági pedig 1-1,5 milliárd forint. A lakossági jegyzés október 25-én indul és november 9-ig tart. A kizárólagos forgalmazó az OTP.

A rendezvény utolsó részében egy kerekasztal beszélgetésre került sor, ahol Ormosy Gábor mellett Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója, és Kazár András, az OTP Bank tőkepiaci kibocsátási területének vezetője vettek részt. Ormosy Gábor elmondta, hogy a részvénybevonás csak az egyik lába a projektek finanszírozásának, a kötvénykibocsátás is rendelkezésre áll és a vállalat cash flowja is segít a finanszírozásban. A vállalat halad tovább a stratégiája megvalósításában a régió 14 országában figyelik aktívan azokat a lehetséges akvizíciós célpontokat, amelyek stratégiai helyen vannak és csatlakoznak csatlakoznak a már meglévő tevékenységhez, vagy akár infrastrukturálisan, ingatlanjaikon keresztül olyan pontot jelentenek, amelyek támogatják a szolgáltatási portfólió növelését. Székely Gábor a vállalat finanszírozási mixével kapcsolatban elmondta, hogy a prémium kategóriában szereplő vállalatok közül az AutoWallis állította fel elsőként a zöld hitelezési keretrendszert, amivel megteremtette a lehetőségét annak, hogy a forrásokat környezettudatosan költsék el. A tőkebevonás egyik célja, hogy az újabb kötvénykibocsátási és hitelfelvételi lehetőségeket bővítse a vállalat. Kazár András az ársáv (107-122 forint) kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy az egyik referenciapont az volt, hogy az adott pillanatban mit áraz a piac, milyen ármozgást mutatott a részvény az elmúlt időszakban, az ársáv felső szélének kialakításakor figyelembe vették, hogy az aktív kereskedéshez képest egy érzékelhető diszkontot képvisel. Az intézményi szereplők fogják beárazni a tranzakciót az intézményi könyvépítés során, ezért fontos volt az is, hogy az európai és a hazai jogszabályi kereteknek megfelelően megkeresték a fontosabb intézményi befektetőket, kvázi piaci közvéleménykutatás keretében, hogy mit gondolnak a társaságról, hogy látják a tranzakciót, hol képzelik el a számukra elfogadható árat, ez alapján lett meghatározva az ársáv.

Címlapkép: Stiller Ákos, Portfolio