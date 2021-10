Autósok, figyelem: új biztosítási szabályokat fogadott el az Európai Parlament  

A gépjármű-felelősségbiztosítási irányelvet fejlesztő és kiskapuit bezáró szabályokat fogadott el csütörtökön az Európai Parlament, amelyek garantálják, hogy az utazók egyenlő elbírálásban részesüljenek Európa-szerte. A tagállamoknak 24 hónapjuk lesz arra, hogy átültessék a változásokat saját jogrendjükbe.

Az Európai Parlament közleménye három pontban foglalta össze a változások lényegét:

a jogszabály garantálja, hogy a balesetet szenvedők akkor is hozzájussanak a nekik járó összeghez, ha a biztosítócég időközben csődbe megy,

a kártörténeti igazolások harmonizációjának köszönhetően a biztosított ezentúl nem kerül hátrányos helyzetbe, ha más tagállamba költözik,

a biztosítást keresők pedig új, ingyenesen használható és független felek által működtetett ár-összehasonlító eszközök segítségével vethetik majd össze a különböző díjakat és biztosításokat.

A gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó új szabályok

A jogszabály védelmet biztosít a balesetek áldozatainak függetlenül attól, hogy Európán belül hol szenvednek balesetet. A ma 689 szavazattal, három ellenszavazat és négy tartózkodás mellett elfogadott szabályok célja, hogy a jelenlegi gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv kiskapuit bezárja és fejlessze azt – közölte az Európai Parlament.

A jogszabály a tagállamokban egységesíti a biztosítási fedezet kötelező legalacsonyabb mértékét, hogy az áldozatok mindenhol legalább egy bizonyos összeghez hozzájussanak. Ha a tagállamok más, magasabb szintű fedezetet írnak elő, akkor az érvényesül.

A túlszabályzás elkerülése érdekében a szabályok nem vonatkoznak a 14 km/h-nál lassabban haladó járművekre (például kerti traktorokra vagy elektromos rollerekre) és a kifejezetten versenyzésre épített gépekre sem.

Dita Charanzová (Renew, Csehország) jelentéstevő szerint „Szép nap ez a mai minden európai járműhasználónak, és azoknak is, akik sajnos balesetben sérültek meg. Ezentúl akkor is fizet a biztosító, ha csődbe ment. A kártörténeti igazolások harmonizálásával többé nem fordulhat elő, hogy a biztosítási díjjal még a jó vezetők is rosszul járjanak, ha másik tagállamba költöznek. Vigyáztunk arra, hogy az elektromos kerékpárok terjedését ne akadályozzuk azzal, hogy kötelezővé tesszük az európai biztosításukat. És nem hagytuk kétségek között a motorsportban versenyzőket sem, akik teljesíthetetlen biztosítási feltételek nélkül űzhetik tovább a sportot."

Következő lépések

A június 22-én kötött ideiglenes megállapodást a Parlament után a Tanácsnak is hivatalosan jóvá kell hagynia, majd az irányelvnek meg kell jelennie az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A tagállamoknak 24 hónapjuk van arra, hogy azt átültessék saját jogrendjükbe. A csütörtöki vitában nem szólalt fel magyar képviselő.

