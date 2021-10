Kiugró forgalommal emelkedik a Masterplast

Kiugró forgalommal emelkedik ma a Masterplast, egyedül az OTP van előtte volumen tekintetében a magyar tőzsdén. Szerdán egyébként a cég fontos bejelentést tett, miután a legnagyobb eredménytermelési potenciállal rendelkező német leányvállalatának immár egyedüli tulajdonosa lesz és fontos nyugat-európai piacokhoz is hozzáférhet a jövőben.

Ma kifejezetten erős forgalom látható a Masterplast esetében, a kereskedés volumene már elérte a 56,87 millió forintot. Ezzel egyben a BÉT második legforgalmasabb papírja. Jelenleg a Masterplastnál csak az OTP forgalma magasabb 323,27 millió forinttal, míg mögötte a Mol található 32,96 millió forintos volumennel. Az elmúlt 180 nap átlagához képest a Masterplast forgalma 47,25 millió forinttal magasabb.

A kiugró forgalom részben annak tudható be, hogy tegnap fontos bejelentést tett a Masterplast, miután a vártnál korábban lezárulhat az ascherslebeni gyár felvásárlása és 100 százalékban a Masterplast tulajdonába kerülhet az egység, ami az egészségipari sztorit elindította a cégnél. A tranzakció kapcsán Tibor Dávid, a Masterplast elnöke a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy a cég fontos nyugat-európai piacokhoz is hozzáférhet a jövőben, amelyeken gyorsulni fog a vállalat növekedése, már a jövő évtől. Az új hosszútávú stratégiai tervet a Masterplast januárban tervezi közzétenni, amely a módosított eredményvárakozást is tartalmazni fogja.

A Masterplast árfolyama egyébként a mai kereskedésben 0,9 százalékot emelkedett, míg év eleje óta 119,12 százalékkal került feljebb.

Kereskedés Masterplast-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

Viszonyításképpen a BUX-index ma stagnál, és az alábbi teljesítmények láthatóak az egyes tagok esetében: