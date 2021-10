Megint nagyot gurított a Tesla, a befektetők mégsem repesnek az örömtől - Mi folyik itt?

Újabb erős negyedévet zárt a Tesla, az elektromosautó-gyártó a legfontosabb sorokon gyakorlatilag mindenhol rekordokat döntött és a Wall Street-i várakozásokat is felülmúlta a cég, viszont a részvény árfolyama a tegnapi piaczárás után esni kezdett. Bár a világ legértékesebb autógyártója jobban átvészelte a világjárványt és a globális ellátási lánc válságát, mint a riválisok, és a július-szeptemberi időszakban már az ötödik egymást követő negyedévben ért el rekordbevételt, a következő negyedévekben azonban újabb kihívásokkal kell szembenéznie a cégnek az ellátási lánc problémái és az új berlini és texasi gyárak termelésének felfuttatásához szükséges idő miatt. Utóbbi azért fontos, mert a menedzsment figyelmeztetett, hogy a marzsok addig valószínűleg nem fognak tágulni, amíg az új üzemekben fel nem futtatják a gyártást.

Rekord gyártás és értékesítés

A harmadik negyedévben 237 823 darab autót gyártott le a Tesla, amelyek közül 8 941 darab volt Model S/X, valamint 228 882 darab Model 3/Y gurult le a futószalagról. Ez a tavalyi év azonos időszakához képest 64 százalékos növekedésnek felelt meg, és gyártás tekintetében új rekordot állított be a cég.

Az értékesítés volumene valamivel elmaradt a gyártástól a negyedévben, mivel összesen 241 391 autót szállított le a Tesla, amiből 9 289 darab volt Model S/X és 232 102 darab Model 3/Y. Tehát összesen 73 százalékkal nőtt az eladott autók száma a tavalyi év azonos időszakához képest, amivel szintén új rekordot döntött a cég.

Ha az első három negyedév értékesítési számait vesszük alapul, akkor szinte biztosra vehetjük, hogy a Tesla képes lesz tartani, sőt, felül is teljesíti az idei évre kitűzött célját, hiszen az évre 50 százalékos növekedési ütemet ígért a cég, ami durván 750 ezer autó eladását jelenti, ebből pedig már 627 572 darab teljesült.

Továbbra is érdemes kiemelni, hogy a Tesla úgy tudott elérni rekord gyártási és eladási számokat, hogy közben a globális chiphiány még mindig komoly problémákat okoz az autóiparban. A társaság hangsúlyozta, hogy számos kihívás, többek között a félvezetőhiány, a kikötőkben tapasztalható torlódások és az áramkimaradások is befolyásolták a gyárak teljes kapacitáson való működésének fenntartását.

A vállalat erőteljes eladásokat könyvelhetett el Kínában, ahol az alacsony költségű sanghaji gyár a termelés tekintetében felülmúlta a Tesla kaliforniai Fremontban található gyárát.

A Tesla azt is közölte, hogy a Kínán kívül értékesített belépő szintű modellekben lítiumvas-foszfát (LFP) akkumulátor-kémiát kíván használni, amely olcsóbb, mint a hagyományos akkumulátorok, de kisebb hatótávolságot kínál. Elemzők szerint ez segítene a költségek alacsonyan tartásában és a hiányok kezelésében.

Mindemellett várhatóan a jövő év elején szállítják le az első, saját 4680-as, nagyobb akkumulátorcellákkal felszerelt járműveket, bár azt nem közölték, hogy melyik modellbe szerelik be őket. Musk tavaly szeptemberben azt mondta, hogy a saját akkumulátorcellák használatával a Tesla három éven belül 25 ezer dolláros autókat kínálhat.

Csúcson az árbevétel

A negyedévben a Tesla árbevétele a tavalyi év azonos időszakához képest 57 százalékkal 13,8 milliárd dollárra nőtt, ami 15 százalékkal magasabb az előző negyedévben elért 12 milliárd dollárhoz képest. A Refinitiv elemzői konszenzusa alapján a Wall Street 13,6 milliárd dolláros árbevételre számított, vagyis a Tesla mérsékelten ugyan, de megverte az elemzői várakozásokat.

Az árbevétel alakulásában szerepet játszott, hogy tovább nőtt az autóértékesítés, de a cég egyéb üzleti szegmenseiben is növekedés volt tapasztalható. Ugyanakkor a járművek átlagos eladási ára 6 százalékkal csökkent éves szinten, mivel a Model S és Model X súlya termékfrissítések miatt csökkent a mixben, míg az alacsonyabb ASP-vel rendelkező járművek aránya nőtt.

Ami minding érdemes figyelni a Teslánál, az a környezetvédelmi kreditek értékesítéséből származó bevétel. Ez a harmadik negyedévben 279 millió dollárt tett ki, ami tavalyi év azonos időszakához képest 30 százalékos visszaesésnek felel meg, de az előző negyedévhez képest is 75 millió dollárral kevesebb. A bevételi kategória szerepe továbbra is fontos a profitabilitásban, de arányaiban most már jóval kisebb a hozzájárulása és az is jól látszik, hogy az idei évben egy folyamatos csökkenő tendencia alakult ki.

Rekordprofit

Üzemi eredmény soron a Tesla 2 milliárd dollárt ért el, ami 148 százalékkal magasabb a tavalyi év hasonló időszakának eredményéhez képest, így ennek köszönhetően az üzemi marzs 14,6 százalékon alakult, ami 534 bázisponttal magasabb év/év alapon. Ezt a nyereségszintet úgy érte el a cég, hogy a harmadik negyedévben egy 190 millió dolláros részvényalapú kompenzációs csomaghoz kapcsolódó kiadás merült fel (Elon Musk részére), elsősorban egy új mérföldkő elérésének valószínűvé válása miatt.

Az üzemi eredmény emelkedése elsősorban a járművolumen növekedésének és a költségcsökkentésnek volt köszönhetően. A pozitív hatásokat részben ellensúlyozta a járművek átlagos eladási árának csökkenése, a működési költségek növekedése, az alacsonyabb környezetvédelmi kreditbevételek, továbbá az ellátási lánc költségei, valamint a bitcoinhoz kapcsolódó 51 millió dolláros értékvesztés és egyéb tételek.

A Tesla adózott eredménye új csúcsot ért el a negyedévben, 2,1 milliárd dollárt, ami közel 139 százalékkal magasabb, mint a tavalyi év azonos időszakában, és bombameglepetés az elemzői várakozásokhoz képest, hiszen a Refinitiv adatbázisa szerint a Wall Street 1,6 milliárd dolláros profitra számított (non-GAAP).

Összességében tehát úgy ért el rekord profitot a Tesla, hogy a korábban kulcsfontosságú környezetvédelmi kreditek értékesítéséből származó bevételek is visszaestek, ráadásul még bitcoin-profit sem volt (sőt, értékvesztés) a mostani negyedévben – ez pedig mindenképpen egy biztató jel.

Ha a GAAP profitot nézzük (ami 1,6 milliárd dollár volt), akkor még a 279 millió dolláros környezetvédelmi kreditek értékesítéséből származó bevételek nélkül is bőven 1,3 milliárd dollár fölött alakult volna az eredmény.

Miután profitsoron is verte az elemzői várakozásokat a Tesla, így nem meglepő, hogy az egy részvényre jutó eredmény is pozitív meglepetést okozott, hiszen a tavalyi 0,76 dollárhoz képest 145 százalékkal 1,86 dollárra ugrott az EPS, míg a Wall Street 1,59 dolláros egy részvényre jutó eredményt prognosztizált.

Kilátások

A kilátásokat illetően az alábbi bejelentéseket tette a társaság, amelyek többnyire megegyeznek az első és második negyedéves közleménnyel:

Tervezik, hogy a lehető leggyorsabban növeljék a gyártási kapacitásukat.

Többéves távlatban arra számítanak, hogy 50 százalékos átlagos éves növekedést érnek el a járműértékesítésben. A növekedés mértéke a függ a berendezések kapacitásától, a működési hatékonyságától, valamint az ellátási lánc kapacitásától és stabilitásától.

A cég elegendő likviditással rendelkezik a termék roadmap, a hosszú távú kapacitásbővítési tervek és egyéb kiadások finanszírozásához.

A Tesla arra számít, hogy a kapacitásbővítési és lokalizációs tervekkel együtt az üzemi marzs idővel tovább fog növekedni, továbbra is iparági vezető szintet érve el.

Továbbra is a vállalat célja, hogy még az év vége előtt Berlinben és Austinban megkezdje az első Model Y gyártását.

A gyártás felfuttatásának ütemét befolyásolni fogja számos új termék és gyártási technológia új helyszíneken történő bevezetése, az ellátási lánchoz kapcsolódó folyamatos kihívások, és a regionális engedélyezési folyamatok.

A Cybertruck tömeggyártásának megkezdését a Model Y után tervezi a társaság Austinban.

Örülünk, Vincent?

Annak ellenére, hogy a Tesla rekord értékesítést, árbevételt, és profitot szállított, a befektetők mégsem mondhatni, hogy repesnek az örömtől. A szerdai piaczárás után kereskedésben esett a részvény árfolyama, ami részben a gyorsjelentés utáni befektetői konferencián elhangzottakkal magyarázható.

Ennek keretében a cég pénzügyi igazgatója elmondta, hogy az új gyárak beindításánál továbbra is kihívásokkal néz szembe a cég, hiszen a nyersanyagok, például a nikkel és az alumínium árának ingadozása "bizonytalan környezetet teremtett a költségszerkezet tekintetében".

Hozzátette emellett, hogy a negyedik negyedéves gyártás nagyban függ az alkatrészek rendelkezésre állásától, de a cég ezzel együtt is a folyamatos növekedésre törekszik.

A menedzsment emellett kiemelte, hogy a marzsok nem biztos, hogy tovább nőnek, amíg az új üzemekben felpörgetik a termelést. A Tesla arra számít, hogy az új texasi és németországi üzemekben 2021-ben kezdődik meg a gyártás, és nem sokkal ezután indulnak meg az szállítások. Ez összhangban van a jelenlegi befektetői várakozásokkal.

Maga Elon Musk egyébként most először nem volt jelen a negyedéves befektetői tájékoztatón, ami csalódást okozhatott azoknak a befektetőknek, akik kíváncsiak voltak a sztárvezér legfrissebb gondolataira.

A Tesla árfolyama a zárás utáni kereskedésben 1,6 százalékkal került lejjebb, ami részben a fent említett kihívásokkal magyarázható (illetve az RSI a tegnapi záráskor 78 pont fölött állt, tehát a részvény rövidtávon túlvett), valamint érdemes azt is kiemelni, hogy az a Tesla által már korábban közzétett értékesítési adatok és a gyorsjelentés között 12 százalékot ralizott a részvény, míg a Nasdaq 4 százalékot emelkedett ugyanezen az időtávon, tehát a pozitív eredmények egy részét már beárazta a piac. Év eleje óta egyébként összesen 22,7 százalékot emelkedett a Tesla árfolyama.

Címlapkép: Yichuan Cao/NurPhoto via Getty Images