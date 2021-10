Megnyugvás a tőzsdéken, pillanatokig hatott csak az Evergrande-sztori

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Csúcsközelben az amerikai részvényindexek, alapvetően az európai tőzsdéken is jó a hangulat, a bitcoin történelmi csúcson, mi ronthatja el a hangulatot? Például az Evergrande, most újra erre figyelnek világszerte a befektetők, a rossz hír most az, hogy a súlyosan eladósodott kínai ingatlanfejlesztő nem tudta értékesíteni leányvállalatát, vagyis nem jut friss forráshoz amiből ki tudná fizetni a kötvényei után esedékes kamatokat.