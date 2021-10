Örömhír érkezett a Pfizer harmadik oltásáról

A Pfizer és a BioNTech mRNS-alapú vakcinájának harmadik dózisa 95,6%-os hatékonyságot biztosít a koronavírus ellen, még a delta variánssal szemben is – mutatja a két cég által csütörtökön közzétett átfogó kutatás.

A független szakértők által még nem ellenőrzött tanulmányhoz 10 ezer 16 évnél idősebb részvevőt teszteltek, és ez kedvező eredményeket hozott a harmadik dózis biztonságosságára nézve - írja a Reuters.

Az eredményeket nem sokkal azután tette közzé a két vakcinagyártó cég, hogy az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA engedélyezte a Moderna, illetve a Johnson & Johnson emlékeztető dózisát, és közölte: érdemes az eredetitől eltérő vakcinát választani megerősítésként. A Pfizer és a BioNTech vakcinája már korábban megkapta az engedélyt a második oltást követő legalább hat hónappal való alkalmazásra a 65 év felettiek és a magas kockázatúak számára.

Walid Gellad, a University of Pittsburgh orvosi iskolájának professzora szerint úgy tűnik, a harmadik oltás a koronavírus delta hullámában is hasznos, ugyanakkor különösen az idősek számára lehet értelme, nem akarnak ugyanis pusztán a mai közleményre hagyatkozva olyan 25 éveseknek is harmadik oltást adni, akik már korábban megfertőződtek, és már az első két oltásukat is megkapták.

A vakcinagyártók közlése szerint a harmadik oltást vagy a placebót átlagosan (pontosabban a medián alapján) 11 hónappal a második dózist követően adták be a megvizsgált személyeknek, és míg előbbiek között 5, utóbbiak között 109 fertőzéses esetet regisztráltak azóta. A medián életkor 53 év, volt, és a résztvevők 23,3%-a volt 65 év feletti.