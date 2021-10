Hiába építi sorra a chipgyárakat Kína, ez kevés még ahhoz, hogy az élre álljon

A fájdalmas globális chiphiány közepette saját chipek fejlesztésébe fogtak a kínai technológiai óriások, Kína céljaival összhangban, hogy az ország önellátó legyen a kritikus alkatrészből. Szakértők szerint azonban Kína még messze áll ettől, ugyanis egyelőre nagyban függ a külföldi technológiától.

A félvezetők az okostelefonoktól kezdve a hűtőgépeken át az autókig számos termék kulcsfontosságú alkatrészei, és mostanra az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai háború központi elemévé is váltak. Kína az utóbbi években jelentős beruházásokkal igyekezett a belföldi chipgyártást felpörgetni, de nem tudta utolérni az Egyesült Államokat és az ázsiai riválisokat, pedig a félvezetők egyre inkább a kulcsfontosságúak lettek, a technológiai erőfölény szimbólumaivá váltak.

Kína egyelőre lemaradni látszik a legfejlettebb technológiákban, de azért halad előre. A kínai chipgyártás legutóbbi fejleményei, hogy augusztusban a Baidu piacra dobta a második generációs mesterséges intelligencia chipjét, múlt héten az Alibaba mutatta be új chipjét, amelyek kifejezetten a szerverek és a cloud computing számára tervezett, a Nikkei információi szerint pedig a kínai okostelefon-gyártó, az Oppo is dolgozik saját felső kategóriás processzorán a mobiltelefonjai számára. A fő ok, amiért ezek a vállalatok saját chipjeikkel állnak elő, hogy így specifikusan bizonyos alkalmazásokra tudnak fejleszteni, amivel differenciálni tudják magukat a versenytársaktól.

Halad Kína előre, de egyelőre ezek csak kis lépések - vélik a CNBC által megkérdezett szakértők. Bár ezek a vállalatok saját chipeket gyártanak, még mindig nagyban függenek a külföldtől, nem csak a gyártás, de a beszállítói láncok tekintetében is.

Jó példák arra, hogy bár lehet helyben chipeket gyártani, viszont a szellemi tulajdon, a berendezések és az alapanyagok még nemzetközi forrásokból érkeznek.

Az Alibaba új Yitian 710 chipje például egy brit félvezetőgyártó, az Arm architektúráján alapul, az úgynevezett 5 nanométeres technológián, ami a legfejlettebb chiptechnológia pillanatnyilag. A Baidu Kunlun 2 chipje 7 nanométeres, míg a hírek szerint az Oppo 3 nanométeres chipen dolgozik. Kína problémáinak forrása, hogy nincsenek gyártókapacitásai ezekre a méretekre, így három külföldi vállalattól függenek, az amerikai Intel, a tajvani TSMC és a dél-koreai Samsung gyárt az élen járó technológiával. Kína legnagyobb chipgyártója, az SMIC még mindig évekkel elmarad ezek mögött a vállalatok mögött a gyártási technológia tekintetében. Bár erős például a televíziókban és autókban alkalmazott 28 nanométeres chipek tömeggyártásában, de rövid távon a fejlettebb félvezetőkben nem tudja utolérni a versenytársakat.

És nem csak magáról a chipek gyártásáról van szó, de még az Intel és a TSMC is függ néhány eszközgyártótól, például a holland ASML az egyetlen cég a világon, amely ezeknek a legfejlettebb chipek gyártásához szükséges berendezéseket biztosítja.

A Bain & Company szakértője szerint a félvezetőgyártói ökoszisztéma nagy és komplex, így a függetlenséget rendkívül nehéz kiépíteni, mivel a technológiai igények széleskörűek.

Ennek kritikus pontjai az élen járó technológia birtoklása, hiszen ehhez nem csak beruházások kellenek, hanem messzire nyúló tapasztalat és technológiai szakértelem is.

Az pedig, hogy Kína függ a külföldi vállalatoktól, nagyfokú sérülékenységet jelent mindenféle geopolitikai feszültség esetén, ahogy azt például a Huawei esetén is látni lehetett. A Huawei saját okostelefon-chipet fejlesztett ki, Kirin néven, amely a legújabb technológián alapult és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a világ egyik legnagyobb okostelefon-gyártója legyen az értékesített készülékek volumenét tekintve. De 2019-ben az Egyesült Államok feketelistájára került a vállalat, amivel elvágta a kínai vállalatot az amerikai technológiától. Tavaly Washington egy új szabályt vezetett be, miszerint még azoknak a külföldi vállalatoknak is, akik amerikai technológiát használnak, licenszengedélyt kell kérniük, ahhoz, hogy a Huaweinek értékesítsenek félvezetőket. A Huawei chipjeit a tajvani TSMC gyártotta, így amikor a szabályt bevezették, a TSMC nem tudott többé félvezetőket gyártani a Huaweinek, ami a kínai cég okostelefon-üzletágát nagyban visszavetette. A kínai chipgyártó, az SMIC szintén fenn van az amerikai feketelistán, így hasonlóképp nem fér hozzá az amerikai technológiához. Ezek a szankciók pedig intő jellel szolgálhatnak azon kínai cégeknek, amelyek most fejlesztik a saját chipjeiket, mint például az Oppo.

A félvezetőgyártás extrém módon fontos, stratégiai technológia lett minden ország számára. Az Egyesült Államokban Joe Biden 50 milliárd dolláros beruházást irányzott elő a szektorban a gyártásban és a kutatás fejlesztésben, az Intel márciusban bejelentette, hogy 20 milliárd dollárt költ két új chipgyár felépítésére. Washington célja, hogy a félvezetőgyártást visszahelyezze az Egyesült Államokba, részben nemzetbiztonsági okokból, részben pedig azért, mivel a beszállítói lánc Ázsiában koncentrálódik.

