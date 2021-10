Inkább elektromos autók gyártásával foglalkozna a bajba jutott kínai ingatlanfejlesztő

A China Evergrande elektromos autós leánycégének a részvényárfolyama nagyot ugrott hétfőn, miután a hatalmas adósságállományt felhalmozó kínai ingatlanfejlesztő bejelentette, hogy a jövőben egyre inkább az elektromos autók gyártására és eladására fókuszálna a problémás ingatlanüzletággal szemben.

A hétvégén számoltunk be arról, hogy a masszívan eladósodott kínai ingatlanfejlesztő vállalat, az Evergrande két jó hírrel is szolgált:

egyrészt elindítottak korábban leállított ingatlanfejlesztéseket,

másrészt a fókuszt az ingatlanfejlesztésről egyre inkább az elektromos autók gyártására helyeznék.

Az előbbi hír csak mérsékelten hatott az Evergrande árfolyamára, amely napon belül már magasabban is állt, jelenleg azonban már csak 0,4 százalék pluszban áll.

Utóbbi hír azonban alaposan megmozgatta a China Evergrande New Vehicle árfolyamát, amely napon belül már 17 százalék pluszban is állt, de még jelenleg is 10 százalékkal áll magasabban, mint múlt hét pénteken.

Az elektromos autós tervekről a cég elnöke, Hui Ka Yan számolt be, amelyről az állami média már a múlt héten beszámolt, és amely szerint 10 éven belül az ingatlanok helyett az új elektromos járművekkel foglalkozó vállalkozását fogja az elsődleges üzletágává tenni.

Alacsony bázisból lehet nagyot ugrani, az elektromos autós szegmenssel kapcsolatban elég csak annyit megemlíteni, hogy bár fantasztikus tervekkel rendelkeznek, és prototípusokat már készítettek, a vállalat még egyetlen autót sem gyártott tömegtermelésben, és nem is értékesített. A múlt hónapban a részleg figyelmeztetett, hogy még mindig új befektetőket keres, és hogy enélkül nehezen tudná kifizetni a fizetéseket és fedezni az egyéb kiadásokat.

A több mint 300 milliárd dolláros kötelezettségekkel küszködő Evergrande a múlt héten egy utolsó pillanatban végrehajtott kötvénykupon-kifizetéssel elkerülte a költséges fizetésképtelenséget, és ezzel több időt nyert, hogy a következő, pénteki fizetési határidővel elkerülje a fenyegető adósságválságot.

