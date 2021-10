Mostantól akár egy hónapra is bérbe lehet venni a carsharing autókat

A Share Now Magyarországon elsőként vezette be a hosszútávú carsharinget: benzines autói napos csomagokban 1-től már egészen 30 napig bérelhetők, külön kaució fizetése nélkül.

„Az órás csomagbérlések 70 százaléka hétköznapokra esik, ami azt mutatja, hogy a szabadidős tevékenységek mellett már a mindennapi élethelyzetekben is egyre többet használják a szolgáltatást” – mondta Buday Bence, a SHARE NOW ügyvezető igazgatója, valamint elárulta, hogy a néhány órára szóló bérlések számában 6 százalékos bővülést hozott az ősz első hónapja. „A legnépszerűbb a kétórás csomag, amely több tennivaló elintézéséhez is elegendő, annak kockázata nélkül, hogy a számla végösszegét egy esetleges forgalmi dugó megdobná” – tette hozzá.

Ugyanakkor miközben a privát ügyfelek összességében továbbra is jellemzően a hétvégéken keresik a hosszabb, napidíjas csomagokat, a vállalati felhasználóknál teljesen más a helyzet: az üzleti célú napos csomagbérlések 75 százaléka már a hétköznapokon történik.

A privát és vállalati ügyfelek folyamatosan növekvő hosszabb csomagok iránti igényeire reagálva a cég bevezette a hosszútávú carsharinget: benzines autói napos csomagokban 1-től már egészen 30 napig bérelhetők.

Külön kaució fizetésére nincs szükség: a meghatározott számú kilométert tartalmazó csomagokban benne van a benzinköltség, az országos autópályamatrica és a 100 ezer forintban maximalizált casco-önrész. A felhasználónak elég beülnie, vezetnie, majd zónán belül lezárnia az autót. Többnapos bérlés esetén előfoglalással házhoz is rendelheti az autót a szolgáltatás applikációjából - áll a cég közleményében.

Természetesen magánutakra, akár 1-2 hetes vakációkra is el lehet vinni az autókat, amelyek között mostantól egy új márka sokoldalú városi szabadidőautója, a Peugeot 3008 is megtalálható. Buday Bence szerint az 520 literes csomagterével nagybevásárlásra vagy csoportos kirándulásokra is egyaránt tökéletes ez a típus, amellyel együtt már 390 autó közül választhatnak a szolgáltatás felhasználói.