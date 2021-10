Valóra vált a terv, meghódítja Keszthelyi Erik és Mészáros Lőrinc a biztosítási piacot?

Ha jól számolunk, legalább 7 milliárd forintot költött Mészáros Lőrinccel közös alkuszcége az elmúlt hetekben arra, hogy a CIG Pannóniában fennálló részesedését 33%-ról 55,5%-ra növelje. Mi értelme volt ennyit rákölteni, ha már így is, úgy is az Önök által jelölt menedzsment irányítja tavaly óta a biztosítót?

A CIG Pannóniában való részesedésszerzésünk alaposan átgondolt üzleti stratégia alapján, a terveink szerint, lépésről lépésre valósult meg. Az új menedzsment valóban az általunk javasolt, a piacon elismert szakértőkből állt össze. A többségi részesedés megszerzésével egyrészről világossá akartuk tenni: elköteleződésünk a biztosítóban hosszú távú.

A befolyásunk mértéke ugyanakkor lehetővé teszi, hogy jelentősen felgyorsítsuk a CIG Pannónia előretörését.

Célunk a szakmaiság, az értékteremtés és az ügyfélélmény hármasának minél erőteljesebb megvalósítása. Ezt a programot kívánjuk a biztosítóban is megvalósítani.

Nem ismeretlen az ellenséges befolyásszerzés a CIG Pannóniánál, elég Horváth Béla és Bayer József elnöki székből való távozásának körülményeire emlékeztetni az olvasókat. Attól tartottak, hogy ha változik a széljárás, egyszer majd Önöket is kiszorítja valaki, ezért kellett meghaladni az 50%-ot?

Nincs erről szó. Talán nem szerénytelenség azt állítani, hogy egy átlagos befektetőnél jobban értjük az iparágban zajló folyamatokat. Az vezérel bennünket, hogy a CIG a hazai biztosítási piac egészére hatással legyen, és olyan maradandót alkosson, ami a társadalom egésze számára értéket képez. Ezek nem csak szavak. Ha az elképzeléseinknek csak a töredéke valóra válik, így se, úgy se tudnak bennünket kiszorítani. De akarni sem.

Szeptember 10-e és október 11-e között zajlott le az a nyilvános vételi ajánlat, amelynek révén 33%-ról 46,3%-ra növelte a Hungarikum Alkusz a részesedését a CIG Pannóniában részvényeként 327 forintért. Csalódás volt, hogy nem érték el az 50%-ot, vagy biztatásként fogadta a kisebb részvényesek maradását?

Nagyon szeretem a kihívásokat, és az 50%-os küszöb megugrására is ekként tekintettem. Miközben a piac még lamentált a nyilvános vételi ajánlat eredményén, nekem már azon járt az eszem, hogy milyen lépésekkel érjük el a többséget. Nem titkolom: nagyon erős felhatalmazásként értékelem a vételi ajánlattal nem élő részvényesek elsöprő többségének döntését, hogy ők ebből a sztoriból nem akarnak kimaradni, hanem a Hungarikum Alkusz mellett állnak. Ha engem kérdez, nem fogják megbánni a döntésüket.

A sajtóban megjelent, hogy a CIG Pannónia menedzsmentje a nyilvános vételi ajánlat kapcsán a részvények megtartását javasolta a részvényeseknek. Szerintem az lett volna furcsa, ha ennek az ellenkezőjét, az eladást javasolták volna. Az igazgatóság álláspontja számomra azt jelenti, hogy nem csak én, hanem ők is nagy fantáziát látnak ebben a cégben. Magyar tulajdonú és irányítású biztosítótársaságként a CIG egyik jelentős versenyelőnye lehet, hogy mind az ügyfeleivel, mind a munkatársaival, mind pedig a részvényeseivel sokkal inkább „egy nyelvet beszél”, mint a hazai piacon jelen levő külföldi biztosítók. Az ebben rejlő lehetőségeket pedig sokkal jobban ki kell aknázni.

A mai bejelentés alapján végül részben Móricz Gábor részvénycsomagjának megvétele kellett ahhoz, hogy 50% fölé kerüljenek a CIG Pannóniában. A vételár nem nyilvános, de nyilván magasabb, mint a vételi ajánlatban szereplő 327 forintos ár. Önök keresték meg a tőzsdén kívüli eladókat?

Október 13-án jelentette be a CIG Pannónia a nyilvános ajánlat eredményét, és mi október 18-án tárgyaltunk az eladókkal a részvénycsomagjukról. Nem mi kerestük meg Móricz Gáborékat: ezt a biztosítótársaságot 46 százalékkal is el lehetett volna vezetni, és volt olyan elképzelésünk is, hogy a piacon vásárolunk részvényeket. Végül sikerült tőzsdén kívüli tranzakcióban megegyezni. A deklarált célunkat elértük a mostani 55,5%-os részesedésünkkel, és továbbra is célunk a 40% körüli közkézhányad fenntartása.

Szeptemberben újraindították a CIG EMABIT-ot, amely az olasz veszteségek után most fokozatosan indítja újra vagyon- és felelősségbiztosítási tevékenységét. Az elején ez nyilván vinni fogja a pénzt, szükség lehet még tőkepótlásra a biztosítónál?

Jelenleg, ahogy az előző negyedéves jelentés is mutatja, a tőke nem lehet probléma, hiszen az CIG Pannónia konszolidált tőkemegfelelése június végén 351 százalékon állt, ami bőséges fedezetet nyújt a CIG EMABIT kezdeti tőkeszükségletének biztonságos fenntartására is. Jól tudjuk azonban, hogy az általunk tervezett dinamikus növekedésnek is van tőkeszükséglete. Ha a menedzsment azzal az igénnyel fordulna a részvényesekhez, hogy fel kell tőkésíteni a biztosítót, azt komolyan vennénk és megvizsgálnánk. Fontos ugyanakkor leszögezni: tulajdonostársammal együtt kizárólag a jövedelmező vállalkozásokban hiszünk és

eltökéltek vagyunk abban, hogy az Ön által említett 7 milliárd forint körüli összeget mielőbb viszontláthassuk. Ebből a szempontból nem lenne ellenünkre, ha a biztosító részvényei idővel megbízható osztalékpapírrá válnának.

Júliusban új stratégiát hirdetett a CIG Pannónia. Tulajdonosként milyen kezdeti eredményeket lát?

Sokan jöttek hozzám az elmúlt időszakban azzal, hogy lám, már negyedszer indítja el valaki a CIG Pannóniát. Amire az a következetes válaszom, hogy nem így van: most indul el valójában a biztosító. A tavalyi 19,3 milliárdos díjbevétel után idén bőven kétszámjegyű bővülés a cél, amely az első féléves jelentés alapján teljesülhet. Fedák István és Polányi Zoltán vezérigazgatók irányításával komoly munka folyik: miközben üzemeltetik és működtetik a társaságot, új termékeket és operációt fejlesztenek. Az általunk elképzelt új CIG Pannóniát csak nagyon nagy elhivatottsággal lehet megvalósítani. Véleményem szerint kifejezetten rátermett és agilis csapat állt össze, az új menedzsment élvezi a teljes bizalmunkat.

Hol tartanak a Magyar Bankholdinggal való együttműködésről szóló tárgyalások, akár a CIG Pannónia, akár a Hungarikum oldalán?

Erről később fogok tudni részletesen beszélni, annyit mindenesetre elmondhatok, hogy folyamatban van egy egészen új, a Magyar Bankholding és a Hungarikum Alkusz Cégcsoport között kialakítandó hosszú távú stratégia megalkotása a biztosítási üzletág tekintetében, amely nyilvánvalóan a Magyar Bankholding számára is egy nagyon fontos üzletág lehet.

Sorra csatlakoznak a magyar alkuszcégek a csoporthoz. Hogy működik pontosan a partnerprogram, felvásárolják ezeket a cégeket?

Az esetek többségében ez nem felvásárlást jelent, hanem állományátruházást és partneri együttműködést. Azok az alkuszcégek, amely hozzánk csatlakoznak, teljes biztosítási állományukat átruházzák a csoportunkhoz tartozó HUNPartner alkuszcégre, alkuszaik pedig nálunk partneri együttműködés keretében, alvállalkozóként kezelik tovább az állományt. Minden operatív feladatot a HUNPartner végez, a hozzánk csatlakozóknak így csak az ügyféllel kell foglalkozniuk. Tapasztalataink azt mutatják, hogy aki hozzánk csatlakozik, mintegy 20 százalékos többletjövedelemre tud szert tenni a korábbi működéséhez képest, a megtakarított költség mellett. Alaptézisünk, hogy csak úgy csatlakozhat hozzánk bárki, ha nem jár rosszabbul, mint a csatlakozás előtt folytatott alkuszi tevékenysége keretében. A megállapodásainkban pedig van egy olyan klauzula, hogy ha nem érzi jól magát a partnerprogramunkban , akkor bármikor elviheti az állományát, mi nem gátoljuk ebben.

Mi a kifutása ennek a folyamatnak? Bekebelezik a magyar alkuszi piac jelentős részét?

Eltökéltek vagyunk abban, hogy a következő évben is megduplázzuk a partnereink számát, ami jelen pillanatban 14 biztosítási alkusz és 2 független tanácsadói csoportot jelent, közel 200 tanácsadóval.

A Hungarikum Alkusz Cégcsoport előre láthatólag több mint 30 százalékos bevételnövekedést fog elérni ebben az évben, így a tavalyi 9 milliárd forintot 12 milliárdra növelhetjük.

A konszolidációs körbe bele fog tartozni a CIG Pannónia is, hiszen éppen most léptük át az 50%-os részesedést. Magyarország top 10 alkuszcégében már ebben az évben a nemzetközi alkuszok mellett négy cégünk is ott szerepel a Hungarikum Alkusz, a HUNPénzügyi Tervező (volt UFS), a HUNPartner és a HUNInsurance. Azt gondolom, hogy a 30 százalékos fejlődés leginkább a Hungarikum Alkusz fentiekben hivatkozott tagvállalatainál csapódik le, ők járulnak hozzá, hogy a cégcsoportunk minél sikeresebb legyen.

Idővel elfogynak a szóba jövő magyar alkuszcégek. Terveznek a Netriskhez hasonlóan külföldi terjeszkedést?

Külföldi alkuszokkal még nem kezdeményeztünk tárgyalásokat, de most is vannak olyan piaci információink, amelyek szerint nagy alkuszcégek szeretnének velünk együttműködésre lépni. Érzésem szerint

a külföldi terjeszkedésre 2-3 évet még várni kell.

Abban mindenesetre biztos lehet, hogy elkényelmesedés helyett mi továbbra is jól átgondolt és pontosan végrehajtott stratégiával, az átlagot messze meghaladó munkabírással törünk az élre.

Mit vár a következő néhány évtől? A Hungarikum Alkusztól vagy inkább a CIG-től lesz hangos a piac?

A Hungarikum Alkusz Cégcsoport nem fogja kiengedni a kezéből a piacvezető pozíciót. Önmagában a piaci részesedéseket tekintve a CIG előtt ugyanakkor nagyobb növekedési lehetőségek állnak. Azért vágtam bele ebbe a többlépcsős befektetésbe, mert szilárdan hiszek abban, hogy a magyar biztosítási piac komoly növekedés előtt áll és ezen belül egy magyar biztosító különösen eredményes lehet. Az én személyes várakozásom az, hogy a CIG életem és szakmai pályafutásom egyik, ha nem a legsikeresebb befektetése lesz.

Ez valamiféle befektetői aktivizmust jelent a Hungarikum Alkusz részéről? Hogy fér ez össze az alkusz függetlenségével?

A Hungarikum függetlenségét jogilag nem tudjuk, üzletileg pedig nem fogjuk feláldozni a CIG bevételszerző oltárán. Ez komoly stratégiai hiba lenne. Egyet viszont ígérhetek:

el fogunk menni a jogi lehetőségeink határáig, annak érdekében, hogy a CIG felrázza a magyar biztosítási piacot.

Ezzel nemcsak magunknak teremtünk értéket, hanem a biztosító valamennyi részvényesének is. Ez lehet aktivizmusnak titulálni, de én inkább életcélomnak nevezném. Olyan célnak, amelyet tűzön-vízen át meg fogok valósítani.