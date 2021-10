Elindult az AutoWallis részvényjegyzése - Itt vannak a részletek

6-8 milliárd forint értékű részvénykibocsátást hajt végre az AutoWallis, lakossági és intézményi befektetők is részt vehetnek a jegyzésben. Székely Gáborral, az AutoWallis Csoport befektetési igazgatójával beszélgettünk a vállalat stratégiai terveiről és a részvényjegyzéssel kapcsolatos fontosabb részletekről.

A részvénykibocsátással kapcsolatban a befektetőket érdeklő kérdések közül az egyik legfontosabb az, hogy mire fordítja a vállalat a friss forrásokat?

A meghirdetett stratégiai céljainknak megfelelő, abba illeszkedő üzletfejlesztésekre, akvizíciókra, beruházásokra szánjuk ezt az összeget. 16-38 milliárd forint összegben körvonalazódott számunkra tranzakciós és üzletfejlesztési lehetőség, de belső hatékonyságnövelő projektekre is szándékozunk forrást fordítani. Szélesítjük a menedzsment kompetenciáit, fejlesztjük az IT-, a kontrolling és a CRM rendszerünket.

Mekkora forrást allokálnak az egyes szegmensek fejlesztésére?

Az elmúlt időszakot tekintve, a nagykereskedelmi üzletágunk dinamikusabban növekedett, ehhez szeretnénk illeszteni a kiskereskedelmi üzletágunk részét képező szolgáltatási portfólió bővítését, erre tervezünk 5-8 milliárd forintot. Ilyenek a regionális flottakezelő tevékenység, a Csoport szinergiákra építő üzletfejlesztések, a digitális értékesítési csatornák és adatelemzési képességek fejlesztése, de az online felületek fejlesztése is fontos terület, hiszen a gépjármű és szolgáltatás értékesítés egyre inkább ebbe az irányba tolódik el. Ezen felül jó lokációval rendelkező multibrand értékesítési pontok fejlesztése is a stratégiánk része. Ezen a területen 7-21 milliárd forintot tervezünk elkölteni. A retail üzletág fejlesztése általában együtt jár ingatlanfejlesztéssel, amit tekinthetünk ingatlanbefektetésnek is, azonban ezeknek a várható hatása nem szerepel a stratégiai teveinkben. Az új értékesítési csatornáknak és a multibrand koncepcióknak megfelelően kialakított, modulárisan alakítható ingatlanokat tervezünk fejleszteni. Emiatt történt a telekvásárlásunk nemrég a Kopaszi-gát közelében, ahol a Mol-székház, valamint egy új városrész épül. Nagyon sok ember, tudomásom szerint akár 130 ezer ember fog ott élni és dolgozni, így egy olyan lokáció, ahol érdemes jelen lenni autóértékesítéssel és mobilitási szolgáltatásokkal. A harmadik irány pedig a nagykereskedelmi tevékenység erősítése meglévő régiókban új márkákkal, vagy a már meglévő márkákkal új régiókban. Erre 4-9 milliárd forintot fordítanánk.

A kiskereskedelemben fontos változást hozhat az uniós szabályozás változása, ezzel hogyan terveznek?

Igen, az autó kiskereskedelemmel kapcsolatban 2023-ban változik az uniós szabályozás, az Európai Bizottság gépjárműágazatot érintő csoportmentességi rendelete (MV-BER). A gyártóknak a szabályozásra tekintettel várhatóan sokkal kevesebb megkötése és elvárása lehet az egyes márkakereskedők felé az autókereskedés kialakítása szempontjából. Arra, hogy mekkora lehet a showroom, a szerviz, hány beállást kell kialakítani stb. Az uniós szabályozás liberalizálja a piacot, a gyártók és az importőrök pedig egyre kevésbé határozhatják meg azt, hogy a kiskereskedők milyen körülmények között adhatják el az autókat, így a fogyasztók szabad választását támogatja a szabályozás változása. Ez próbál közelíteni az amerikai metódushoz, erre tudunk reagálni egy multimárkás ingatlannal.

6-8 milliárd forint volumenű részvénykibocsátásról beszélünk. Az összeget hogyan határozta meg a menedzsment? A növekedési tervekhez igazították vagy a várható befektetői érdeklődéshez?

A kibocsátás méretének meghatározásakor figyelembe vettük a már rendelkezésre álló forrásainkat is. Csaknem 10 milliárd forint értékben bocsátottunk ki eddig hosszú távú, 10 éves kötvényeket, ezzel fix, 3 százalék alatti kamatozású forrást tudtunk magunknak biztosítani. Ez a jól tervezhető finanszírozási forma nagyon fontos lába a Csoport növekedési terveinek, ráadásul azt gondolom, hogy 2-3 év múlva sokkal magasabbak lehetnek a forrásköltségek, mivel a jelenlegi folyamatok szerint ebbe az irányba változik a hozamkörnyezet. Emellett a Csoport jelentős készpénztermelő-képességgel rendelkezik, a nagykereskedelemi üzletág is kimondottan ennek tekinthető. Ezek alapján körvonalazódott a 6-8 milliárd forint, ami összecsengett az intézményi befektetőkkel folytatott előzetes beszélgetéseinkkel, azzal, hogy mennyire érdekes nekik az AutoWallis sztorija. Konkrétan az ársáv meghatározása előtt, a bevezetési tájékoztató zárása előtt végeztünk az intézményi befektetők körében szabályozott keretek között piaci tapogatózást, amely alapján körvonalazódott ez az összeg.

Hogyan lehet jól elkölteni ezt a pénzt?

Fontos, hogy olyan akvizíciós célpontokat és üzletfejlesztési irányokat tudunk meghatározni, amik tovább javítják a hatékonyságunkat. Emellett a belső folyamatokra is elkülönítünk forrásokat, mert a közös beszerzéssel, valós szinergiákkal a belső hatékonyságunkat is tudjuk javítani, ráadásul a belső hatékonyságunk akár kis mértékű javulása is már jelentős hatással lehet az EBITDA termelő képességünkre a volumen hatás következtében. A már meglévő jelentős és a jövőben várhatóan tovább bővülő ingatlanvagyonunk terén a közös üzemeltetéssel, energiabeszerzéssel és az aktív energia menedzsmenttel jelentős hatékonyságnövekedést tudunk elérni, emellett fontos, hogy az általunk felhasznált energia jelentős része megújuló forrásból származó zöld energia legyen. Többek közt emiatt született az Alteóval a stratégiai megállapodásunk.

Az intézményi befektetők mennyire szerettek bele az AutoWallis-sztoriba?

Az intézményi befektetők szofisztikált döntéseket hoznak. Ha nem hinnének ebben a történetben, egy fillért nem költenének erre. Fontos szempont természetesen a független szakértők elemzése, de ettől függetlenül minden intézményi befektető elkészíti a saját elemzését, modelljét, az alapján hozzák meg a döntésüket. Azt gondolom, hogy ők látják, hogy az AutoWallis sztoriban komoly növekedési potenciál van, és nem szabad elfelejteni, hogy azokban a modellekben, amelyeket az elemzők felépítettek, azok a jövőbeli befektetések még nem szerepelnek, amelyeket a mostani nyilvános forrásbevonással szeretnénk megvalósítani. Amennyiben a tőlünk elvárható gondossággal fogjuk tranzakciókra és üzletfejlesztésekre fordítani a rendelkezésre álló forrásainkat, akkor ezeknek a hatása beépülhet majd az elemzők és az intézményi befektetők modelljébe is, ennek megfelelően valószínűleg az elemzői célárak is változni fognak. Pont ez az egyik fontos funkciója a tőkepiacnak. Ahogy eddig is, úgy a jövőben is szeretnénk megmutatni, hogy az általunk vázolt növekedési stratégiát meg tudjuk valósítani, és hogy az AutoWallis egy nagyon jó befektetési sztori. Ez a sikerünk egyik záloga.

Csak Magyarországon jelenlévő intézményi befektetőket szondáztak meg, vagy külföldieket is?

Alapvetően magyar alapokat, de szerepel közöttük külföldi tulajdonú alap is. Abban a tőkepiaci stratégiában, amit még 2019-ben állítottunk fel, ezzel kapcsolatban is fontos tőkepiaci lépéseket rögzítettünk: ilyen volt a BÉT Prémium kategória, a BUX-ba és a BUMIX-ba kerülés, a zárt körű tőkeemelések és a tavaly év végi intézményi club deal tőkeemelés. Ebbe a folyamatba jól illeszkedik a mostani lakossági és intézményi részvénykibocsátásunk, mivel ezzel még szélesebb lakossági és hazai intézményi bázisunk tud kiépülni. Ezek után jöhet a következő lépés: külföldi intézményi befektetők célbavétele. Ekkorra gondoljuk azt, hogy az AutoWallis piaci kapitalizációja elérhet már egy olyan szintet, ahol külföldi intézményi befektetők radarjára is felkerülhetünk. Ezek a szereplők általában 10 millió dollár vagy euró körüli minimum befektetési összegekben gondolkodnak, ennél kisebb összeggel nem nagyon akarnak beszállni egy sztoriba. Emiatt fontos, hogy az üzleti stratégiánk megvalósítása és a tőkepiaci növekedésünk kéz a kézben járjon, együtt fejlődjön, mert egyik sem létezhet a másik nélkül. A 2025-re megcélzott 400 milliárd forintos árbevétellel már érdekesek lehetünk a külföldi intézményi befektetőknek is. Jól látható, hogy az előbb bemutatott állomásokat nem lehet kihagyni vagy felcserélni egy tőkepiaci építkezésben.

Az OTP az egyedüli forgalmazó a lakossági részvénykibocsátásban. Miért nem vontak be más bankokat is? Nem tartanak attól, hogy ezzel szűkül a potenciális kereslet?

Ez fontos kérdés. Az előkészítés korai szakaszában több szolgáltatótól és hazai nagyszereplőtől kértünk ajánlatot. Hosszas mérlegelés után egy jól megfontolt döntést hoztunk, szakmai megfontolások és a forgalmazói képesség alapján az OTP Bankot választottuk mind a szervezői, mind a forgalmazói feladatok ellátására. Jól tudjuk, hogy az intézményi szereplőket a legtöbb befektetési szolgáltató eléri, az OTP esetében ugyanakkor támaszkodhatunk a bank jelentős privátbanki ügyfélkörére és a jelentős fővárosi, illetve vidéki fiókhálózatára, és az OTP Bank elkötelezettségére a legmodernebb megoldások használata iránt. Ennek megfelelően lehetőség van az online és a telefonos jegyzésre is, és egyébként az értékpapírszámlát ingyen meg lehet nyitni.

A végső jegyzési ár az intézményi aukció során alakul ki, ami később indul, mint a lakossági jegyzés. Mi a logika abban, hogy a lakossági befektetők úgy vásárolnak részvényt, hogy nem ismerik a végső árat?

A lakossági befektetők ismerik a meghirdetett jegyzési ársávot, melynek maximumán jegyezhetnek, hiszen nem kizárható, hogy a végső ár ott alakul ki. A tranzakció logikája, hogy a végső kibocsátási ár a 107-122 Ft ársávon belül a professzionális intézményi befektetők ajánlatai alapján alakuljon ki. Amennyiben az intézményi aukció során kialakított kibocsátási ár alacsonyabb mint a maximum ár, a lakosság is azon az áron jegyez. Természetesen ebben az esetben a maximum ár és az értékesítési ár különbözetéből fakadó összeg visszavezetésre kerül a lakossági befektető forgalmazónál vezetett fizetési számlájára.

A 107-122 forintos jegyzési ársáv bejelentése óta többször is járt a piaci árfolyam 122 forint alatt. Miért ne vásárolnának a befektetők inkább piacon, ahelyett, hogy részt vennének a jegyzésen?

Nem szabad elfelejteni, hogy ha a most megcélzott 6-8 milliárd forint összegben szeretnének viszonylag rövid idő alatt a piaci szereplők AutoWallis-részvényt vásárolni, annak jelentős árfelhajtó hatása lenne a tőzsdei kereskedésben. A jegyzés arra is megfelelő időszak minden érdeklődő befektető számára, hogy garantáltan a 107-122 Ft-os ársávon belül akár nagy összegben fektessen az AutoWallisba árfolyamfelhajtás nélkül, és ha hisznek a sztorinkban, ők is hozzájárulhatnak aktívan ahhoz, hogy megvalósítsuk a stratégiai céljainkat.

Milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy sikeresnek gondolják a részvényjegyzést?

Nem feltétlenül abban mérjük a sikert, hogy a forrásbevonás a megcélzott kibocsátási összeg tetején valósuljon meg, és az ársávon belül is minél magasabb áron történjen meg. Inkább abban, hogy ha fél, egy vagy öt év múlva visszatekintünk erre a kibocsátásra, akkor ne csak mi, hanem a befektetők és általában a hazai tőkepiac szereplői is azt gondolják, hogy sikeres volt a kibocsátás, hogy büszkék lehessünk rá. Természetesen a forrásbevonás mellett a kapcsolódó tőkepiaci céljaink is fontosak számunkra, így az, hogy bővítsük a lakossági és az intézményi befektetők körét, növeljük a közkézhányadunkat, a súlyunkat a BUX indexben, bekerüljünk az öt leglikvidebb részvény közé a BÉT-en.

Túljegyzés esetén hogyan osztják szét a részvényeket?

A beérkező intézményi ajánlatok alapján a kibocsátó a forgalmazóval együtt meghatározza a kibocsátási árat, azaz eldöntjük, hogy mennyi jegyzést fogadunk el, és döntünk egyben a túljegyzés elfogadásának a lehetőségéről is. Túljegyzés esetén a lakossági befektetők prioritást élveznek, az 1,5 milliárd forintos kibocsátási értékhez képest lehetőség van átcsoportosításra az intézményi keret terhére, illetve 25%-kal meg lehet növelni a lakossági jegyzés méretét. Az átcsoportosítás és a túljegyzés eredményeként akár 2,5 milliárd forintig kibővíthetjük a lakossági jegyzés keretösszegét. A fennmaradó keretből a bevezetési tájékoztatóban rögzített elvek mentén a forgalmazóval együtt hozzuk meg azt a döntést, hogy melyik intézményi befektetőnek mennyi részvényt allokálunk. Szeretnénk tovább bővíteni az intézményi befektetőink körét, és szívesen látjuk a tulajdonosok között a hosszú távú befektetőket, újakat és azokat is, akik korábban már részt vettek zártkörű intézményi tőkeemelésünkben. Az AutoWallis főtulajdonosa, a WAM Zrt. és a Széchenyi Tőkealapok is jelezték a részvételi szándékukat, de ők árelfogadóak az intézményi aukció során, azaz az ő ajánlatukat nem vesszük figyelembe a végső kibocsátási ár meghatározásánál. Ezen feltételeket is figyelembe véve fogjuk meghatározni a végső allokációt, mely során szintén célunk, hogy megfelelő mértékű kielégítetlen kereslet is kialakuljon, hiszen ez lehet az egyik hajtóereje a likviditásunk további növekedésének és támogathatja az árfolyam kedvező alakulását a tranzakciót követően.

Mikor jelenhetnek meg az új részvények a befektetők számláin?

Előzetes egyeztetéseink, korábbi tapasztalataink és tapasztalt tanácsadóink szerint ez a dátum legkorábban november 24-e lehet, figyelembe véve a cégbírósági és a KELER keletkeztetési eljárásának időtartamát.

