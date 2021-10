Nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz tőkeáttételes bitcoin ETF

A SEC jelezte, hogy a bitcoinnal kapcsolatos új termékeket le kívánja korlátozni olyanokra, amelyek tőkeáttétel nélküli kitettséget biztosítanak a bitcoin határidős kontraktusoknak, mint például a ProShares Bitcoin Strategy ETF, amelyet a múlt héten indítottak el - mondta a személy.

A döntés egy újabb kihívást állít az eszközkezelő iparág azon törekvéseivel szemben, hogy új termékek bevezetésével kihasználják a kriptovaluták iránti befektetői érdeklődést.

A Valkyrie Investments kedden egy olyan alap elindítását javasolta, amely a bitcoin-származékos termékek - köztük határidős ügyletek és opciók - portfóliójának napi hozamát 1,25-szörös tőkeáttétellel, vagyis kölcsönzött pénz felhasználásával igyekezett felerősíteni. A Valkyrie-t megkérték, hogy vonja vissza a javaslatát - tette hozzá a tárgyalásokat ismerő személy.

Szerdán a Direxion olyan ETF-tervet nyújtott be, amelynek célja, hogy a befektetők hatékonyan pozicionálhassanak a ProShares ETF által használt bitcoin határidős kontraktusok ellen.

Számos volatilitáshoz kötött tőkeáttételes ETF szenvedett jelentős veszteségeket 2018-ban, amikor több milliárd dollárnyi befektetői vagyont semmisült meg. A tőkeáttételes termékek tavaly is súlyos csapást szenvedtek el, amikor a Covid-19 az energiapiacokat sodorta mélyrepülésbe. A SEC tavaly válaszul korlátozásokat vezetett be arra vonatkozóan, hogy mekkora tőkeáttételt használhatnak ezek a termékek, és Gary Gensler, a SEC elnöke jelezte, hogy az ezzel kapcsolatos aggályok továbbra is fennállnak.

Ezek az ETF-ek még a tapasztalt befektetők számára is kockázatot jelenthetnek, és potenciálisan az egész rendszerre kiterjedő kockázatokat hordozhatnak, amikor a piacokon jelentősebb volatilitás vagy stresszhelyzet alakul ki - mondta Gensler a hónap elején.

Ugyanakkor a felügyelet megnyitotta az ajtót több cég előtt, amelyek ilyen alapokat forgalmaznak. Az SEC a hónap elején zöld utat adott két új ETF-nek, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy a Cboe Volatilitási Indexre (VIX) vonatkozó határidős kontraktusokra tőkeáttételes ügyleteket kössenek.

Úgy tűnik, hogy a cégek számára - legalábbis egy ideig - még van lehetőség a bitcoin határidős alapok tőkeáttételes kezelésére. A VanEck Bitcoin Strategy ETF-jének legfrissebb szabályozói bejelentése szerint lehetőség van arra, hogy az alap eszközeinek 125 százalékáig növeljék a bitcoin határidős ügyleteknek való kitettséget, ami ténylegesen tőkeáttételessé teszi az alapot, amely már ezen a héten elindulhat. Ez eltér a Valkyrie alapjától, amely állandó tőkeáttételt tartana fenn a származékos bitcoin pozicióin.

Az eszközkezelők próbálnak további tőkét kovácsolni a befektetők kriptovaluták iránti étvágyából, miután a ProShares két héttel ezelőtt elindította a ProShares Bitcoin Strategy ETF-et. Ebben az alapban mindössze két nap alatt 1 milliárd dollár gyűlt össze, ami gyorsabb, mint bármelyik korábbi ETF esetében. A BITO egyébként tegnap 5 százalékos mínuszban zárt.

Az alap térnyerése kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a bitcoin határidős piaca elég nagy-e ahhoz, hogy mindezeket az alapokat eltartsa. A ProShares már most is birtokolja az összes októberi bitcoin határidős kontraktus körülbelül egyötödét és a novemberi kontraktusok egyharmadát.

A piaci kapacitással kapcsolatos aggodalmak miatt az Invesco, az USA egyik legnagyobb ETF-kibocsátója, elhalasztotta a bitcoin határidős ETF-jének elindítását - mondták korábban a The Wall Street Journalnak az ügyet ismerő személyek.

Címlapkép: Getty Images