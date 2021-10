Ringbe szállna a Volkswagen a Teslával, de ilyen formában nincs sok esélye

Ahogy arra számítani lehetett, az ellátási lánc problémái és a chiphiány továbbra is jelentős kihívások elé álltja a Volkswagent, amely ennek hatására csökkentette az idei szállításokra vonatkozó kilátásait, mérsékelte az értékesítésről szóló előrejelzését, ráadásul a harmadik negyedévre szinte minden fontosabb soron visszaesést jelentett. Mindeközben persze folyik a verseny az elektromosautó-piac meghódításáért, amelyre szólóan ambíciózus tervei vannak a német autógyártónak, de az kérdéses, képes lesz-e tartani a lépést a Teslával, amelynek első európai gyárában - amely VW vezére szerint új benchmarkot fog jelenteni többek között a termelékenységben és a gyorsaságban - még idén elindulhat a gyártás.

Közzétette legfrissebb számait a Volkswagen, a cég a harmadik negyedévben összesen 1,6 millió autót gyártott le, ami mintegy 35,1 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az eladások is jelentősen visszaestek, tavalyi 2,6 millió helyett csak 2 millió autót szállított le a gyártó a tárgyidőszakban, ami 24,4 százalékos csökkenésnek felel meg. Ezt a gyártó elsősorban a chiphiánnyal magyarázta, amely továbbra is kihívásokat szül az autóiparban, illetve a vállalat egyes piacain egyenetlen az autópiac helyreállása a továbbra is fennálló járványhelyzet miatt. Ami jó hír viszont, hogy a cég pénzügyi igazgatója szerint elkezdődött a chipellátás stabilizálódása.

A bevételek az eladásokhoz képest nem estek vissza jelentősen, a tavalyi 59,4 milliárd euróhoz képeset 56,9 milliárd eurós árbevételről számolt be a cég, ami 4,1 százalékos visszaesésnek felel meg.

A tisztított működési eredmény a vizsgált időszakban 3,2 milliárd euróról 12,1 százalékkal 2,8 milliárd euróra csökkent, szemben az elemző által várt 3 milliárd euróval. Az üzemi marzs 5,4 százalékról 4,9 százalékra esett vissza.

Az adózott eredmény 2,8 milliárd euróról 2,9 milliárd euróra nőtt, amivel az egy részvényre jutó eredmény 5,17 euróról 5,51 euróra emelkedett.

Az első félévben elért rekord eredmény után a harmadik negyedévben a félvezetőhiány teljesen világossá tették számunkra, hogy még nem vagyunk elég ellenállók a kapacitáskihasználtság ingadozásaival szemben. Ez világosan mutatja, hogy továbbra is elszántan kell dolgoznunk azon, hogy minden területen javítsuk költségszerkezetünket és termelékenységünket

– nyilatkozta Arno Antlitz pénzügyi igazgató csütörtökön.

A kilátásokkal kapcsolatban a cég közölte, hogy az alkatrészhiány miatt a 2021-es értékesítés csak az előző évivel megegyező szinten alakulhat, pedig korábban még növekedést prognosztizáltak. Európa legnagyobb autógyártójának közölte azt is, hogy a bevételei „jelentősen magasabbak” lesznek 2021-ben a tavalyi évhez képest, viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy a cég korábban ennél erősebb szavakat használt az idei várható növekedés jellemzésére. Utóbbit végül a cég pénzügyi igazgatója megerősítette, aki azt mondta, hogy a korábbi 15 százalék helyett csak 10 százalékos növekedés jöhet az árbevételben. Csoportszinten a Volkswagen 6-7,5 százalékos üzemi marzsra számít 2021-ben.

A gyorsjelentést követő befektető tájékoztatón megszólaltak a menedzsment tagjai, köztük Herbert Diess vezérigazgató, aki arról beszélt, hogy bízik abban, hogy Európa legnagyobb autógyártója lépést tud tartani a Teslával, de hozzátette, hogy ehhez további költségcsökkentésekre lesz szükség, beleértve a wolfsburgi telephelyen történő létszámcsökkentést. A Tesla idén tervezi megnyitni a Berlin melletti Grünheide-ben lévő üzemét, az első gigafactoryt Európában, bár a hatóságok még nem adtak végleges engedélyt. Diess szerint a telephely új benchmarkot állít fel a termelékenység, a gyorsaság és a lean menedzsment tekintetében.

Ha maradunk a Teslával való összehasonlításnál, akkor látszik, hogy a Volkswagennek van még mit behoznia, hiszen az év első 9 hónapjában összesen 293 077 teljesen elektromos autót szállított le, míg a Tesla ugyanebben az időszakban több mint kétszer ennyit, összesen 627 ezer darabot.

Többször felmerült már, hogy a Volkswagen eladhatja a Porschét, viszont most az ezzel kapcsolatos várakozásokat eloszlatta Diess, hiszen azt mondta, hogy a cég nem tervez eladni további eszközöket a Traton után.

A villamosítási tervekkel kapcsolatban a cégvezér elmondta, hogy a vállalatnak szüksége lesz külső finanszírozásra, hogy az akkumulátorgyártással kapcsolatos terveit képes legyen elérni, csak a cash flow nem lesz elég a finanszírozáshoz.

A befektetők kedvezőtlenül fogadták a vállalat beszámolóját, a Volkswagen árfolyama 3,3 százalékot esett a csütörtöki kereskedésben, de idén így is 29,4 százalékos pluszban van.

Címlapkép: Portfolio