Sikeresen zárta a Minero IT akvizícióját a Gloster

A Gloster megszerezte a Minero 51 százalékos többségi tulajdonjogát.

2021 október 19-én jelentette be a Gloster, hogy a vállalat és a Minero IT Hungary tulajdonosai szerződést kötöttek a Minero IT többségi tulajdonrészének adásvételéről. A német autóiparba több mint tíz éve sikeresen beszállító Minero a zárást követően a Gloster és a müncheni székhelyű multinacionális Sulzer német-magyar vegyesvállalataként működik tovább. A tranzakció célja, hogy a társaság magyar fejlesztő csapata tudását és kapacitását tovább bővítve a jelenleginél is több, nagy hozzáadott értékű, innovatív, high-tech fejlesztést tudjon beszállítani az európai járműiparba. Az akvizícióval egyidőben a Gloster elindította nemzetközi fejlesztési és innovációs üzletágát, melynek vezetésével Sárközi Zoltánt, a Minero IT Hungary alapító ügyvezetőjét bízta meg.

A Gloster most arról tájékoztatott, hogy a Minero IT Hungary tulajdonosai a szerződésben vállalt jogi és pénzügyi feltételeket a mai nappal teljesítették, így a megkötött szerződés alapján a Gloster a Minero 51 százalékos többségi tulajdonjogát szerezte meg. A Minero IT Hungary a zárást követően a Gloster és a müncheni székhelyű multinacionális Sulzer GmbH német-magyar vegyesvállalataként

működik tovább.



Az október 19-i közleményben az állt, hogy az akvizíciós szerződés aláírásával egyidőben a Minero IT magyar tulajdonosai feltételes előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot írtak alá, mely alapján a szerződésben vállalt feltételek teljesülése esetén a Gloster zártkörű tőkeemelésében vesznek részt. A társaság tekintettel a feltételek teljesülésére a tőkeemelés további menetéről a közeljövőben fog tájékoztatást adni.

A Gloster árfolyama idén már 206 százalékot emelkedett.

