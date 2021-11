Megugrott az olajár, hasít a Mol

Az elmúlt hónapok az energiaárak meredek emelkedéséről szóltak, a Mol szempontjából fontos olaj ás a földgáz ára is jelentősen emelkedett idén, ami alapvetően pozitívan hat a hazai olajcég működésére. Hogy mennyire, az a péntek hajnalban megjelenő gyorsjelentésből derül majd ki, az elemzői várakozások alapján kiemelkedő eredményt érhetett el a negyedévben a Mol.

Kiemelkedő eredményt érhetett el az idei harmadik negyedévben a Mol, a befektetők által leginkább figyelt eredménysoron, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA soron 288,3 milliárd forint eredményt érhetett el az olajcég, ez 57 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, és 10 százalékkal magasabb, mint az előző negyedévben.

Az Upstream szegmens tisztított EBITDA-ja 83 százalékkal 117 milliárd forintra emelkedhetett, ennél magasabb eredményt utoljára 2011 negyedik negyedévében ért el az olajcég.

A Downstream tisztított EBITDA a tavalyi harmadik negyedéves eredmény duplájára emelkedhetett, a 123 milliárd forintos eredmény az elmút egy évtized negyedik legmagasabb eredménye.

A fogyasztói szolgáltatások üzletágban a harmadik negyedév szokásosan erős, az idei harmadik negyedév eredménye azonban még a korábbi évek harmadik negyedévei közül is kilóg, felfelé, ugyanis a tavalyi 55 után idén 61 milliárd forintos EBITDA-t szállíthatott a szegmens.

Csoportszinten a tisztított EBITDA 57 százalékkal 288,3 milliárd forintra emelkedhetett, az üzemi eredmény 181 százalékkal 166,6 milliárd forintra nőhetett, az adózott eredmény 124 százalékkal 127,3 milliárd forintra ugorhatott az elemzői várakozások átlaga alapján.

A Mol árfolyama a jelenlegi kurzus alapján idén már 22 százalékot emelkedett, de állt már valamelyest feljebb is, 2800 forint körül azonban komoly ellenállás húzódik, 2019-ben több alkalommal is támaszként szolgált ez a szint, és amely most már ellenállásként szolgál, idén októberben is ez a zóna fogta meg az emelkedést.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images