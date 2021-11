A Fed elkergette a kamatemelési várakozásokat, csúcson zártak az amerikai indexek

Egymás után számolnak be rekordokról a régiós bankok, az OTP a péntek hajnalban megjelenő gyorsjelentésében is új rekordokról számolhat be, az összes bevétel, a működési eredmény és a korrigált adózott eredmény is soha nem látott szintre emelkedhetett az elemzői várakozások alapján.