Goldman Sachs: közel 75 százalékot ralizhat az ethereum év végéig

A Goldman Sachs elemzésében arról írt, hogy az ethereum jelenleg fordulópontnál állhat és most dől, el hogy a történelmi csúcsra vezető rali kifullad, vagy újult erővel dübörög tovább. Ha a Goldman feltételezése igaznak bizonyul, és az erősödő inflációs várakozásokkal együtt az ethereum árfolyama is tovább szárnyal, akkor két hónapon belül a 8000 dollár dollárt is elérheti a jegyzés, ami 75 százalékos ralinak felelne meg a mostani szintekről.