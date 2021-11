A kriptovaluta nem befektetés, hanem vallás Mark Mobius szerint

Mark Mobius globális befektető szerdán vallásnak nevezte a kriptovalutákat, csatlakozva a digitál tokenek szkeptikusainak kórusához egy olyan időszakban, amikor a bitcoin és az ethereum is rekordközeli árfolyamon forog.

Ez nem befektetés, hanem vallás

- mondta a Mobius Capital Partners alapítója a CNBC "Squawk Box" című műsorában.

Az embereknek nem szabad úgy tekinteni ezekre a kriptovalutákra, mint befektetési eszközre. Ez egy eszköz a spekulációra és a szórakozásra. De a nap végén vissza kell térni a részvényekhez

- tette hozzá.

Mobius nincs egyedül, a JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon is hangosan kritizálta a bitcoint és más kriptoeszközöket, és a közelmúltban "értéktelennek" és a "bolondok aranyának" nevezve a kriptovalutákat.

Paul Tudor Jones milliárdos befektető ezzel szemben úgy véli, hogy a kriptónak megvan a maga helye, és a CNBC-nek a múlt hónapban azt mondta, hogy szerinte a kriptovaluták még az aranynál is jobb fedezéket jelentenek az infláció ellen.

Kíváncsi vagy, mivel lehet idén még pénzt keresni és melyek lehetnek 2022 nagy befektetési sztorijai? Akkor jelentkezz a Portfolio november 25-ei Private Investor Day konferenciájára, amelyen akár ingyen is részt vehetsz! Részletek itt:

Mobius, a világpiaci guru - aki hosszú karriert futott be a Franklin Templetonnál, mielőtt a saját útjára lépett - úgy véli, hogy a részvények a legjobb befektetések a valuta- és inflációs tényezők miatt.

A részvények mindenképpen a válasz, mert a valuta leértékelődés nem fog megszűnni, ami azt jelenti, hogy az infláció a jövőben is magas ütemben fog folytatódni. Ne felejtsük el, hogy az amerikai pénzmennyiség több mint 30 százalékkal nőtt

- mondta.

Mivel a Covid-korszak laza monetáris politikájának köszönhetően ennyi likviditás áramlik a rendszerbe, Mobius szeptemberben azt mondta a CNBC-nek, hogy ennek a pénznek a nagy része végül visszakerül a részvények piacára.

A szerdai "Squawk Box" interjúban Mobius elmondta, hogy nagyrészt Tajvanba fektetett be.

Az állományunk 20 százaléka van Tajvanon, 20 százalék Indiában, és csak 5-6 százalék Kínában

A globális befektető elmondta, hogy jelenleg Indiában és Tajvanon keresi a legjobb lehetőségeket mind a szoftverek, mind a hardverek terén, jelezve, hogy optimista a technológia területén.

Mobius azt is elmondta, hogy az amerikai piacra is odafigyel, utalva arra, hogy hatalmas potenciál rejlik benne, még akkor is, amikor a részvények rekordmagasan forognak. "Úgy gondoljuk, hogy az amerikai piac továbbra is virágozni fog, és továbbra is jól fog teljesíteni" - mondta. Sok amerikai vállalat a feltörekvő piacokon is pénzt keres - tette hozzá.

Címlapkép: Stiller Ákos