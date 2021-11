Itt a globális chiphiány egyik nyertese, ugrik az árfolyam

Sorra érkeznek a chipgyártók negyedéves számai a globális chiphiány közepette, legutóbb a Qualcomm publikálta gyorsjelentését, amelyből kiderül, hogy a cég bevétele és nyeresége megugrott a harmadik negyedévben és a menedzsment optimista várakozásokat fogalmazott meg a folyó negyedévre is. A negyedéves számokat követően több mint 7 százalékot emelkedett a részvények árfolyama a zárás utáni kereskedésben az amerikai tőzsdén.

Az elemzői várakozásokat felülmúló harmadik negyedéves számokat közölt tegnap esti gyorsjelentésében a Qualcomm:

Bevétele 9,3 milliárd dollárra emelkedett, ami 43 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest és meghaladta az elemzői konszenzust, ami alapján 8,86 milliárd dollárra számítottak a piacok.

felel meg az előző év azonos időszakához képest és meghaladta az elemzői konszenzust, ami alapján 8,86 milliárd dollárra számítottak a piacok. Nettó eredménye 2,8 milliárd dollárra rúgott, ami részvényenként 2,45 dollárt jelent, az egyszeri tételektől és részvénykompenzációtól tisztított egy részvényre jutó eredmény pedig 2,55 dollárra rúgott, szemben az egy évvel ezelőtti 1,45 dollárról, ami 76 százalékos növekedést jelent. Az elemzők 2,26 dolláros EPS-t vártak.

pedig 2,55 dollárra rúgott, szemben az egy évvel ezelőtti 1,45 dollárról, ami jelent. Az elemzők 2,26 dolláros EPS-t vártak. A chipgyártó üzletág bevétele 56 százalékkal nőtt , 7,7 milliárd dollárra, ami nagyrészt az okostelefonokban használatos chipek erős keresletének köszönhető. A Qualcomm IoT-üzletága, amelyek alacsony teljesítményű chipeket használnak, hogy a különböző eszközöket az internethez csatlakoztassanak, 66 százalékos bevételnövekedést értek el az időszakban, az RF front-end chipek, amelyek az 5G-hálózatokhoz való csatlakozáshoz szükségesek, 45 százalékkal növelték a bevételeiket.

, 7,7 milliárd dollárra, ami nagyrészt az okostelefonokban használatos chipek erős keresletének köszönhető. A Qualcomm IoT-üzletága, amelyek alacsony teljesítményű chipeket használnak, hogy a különböző eszközöket az internethez csatlakoztassanak, 66 százalékos bevételnövekedést értek el az időszakban, az RF front-end chipek, amelyek az 5G-hálózatokhoz való csatlakozáshoz szükségesek, 45 százalékkal növelték a bevételeiket. A vezetőség becslései szerint a vállalat 550 millió 5G-s telefonhoz biztosíthat chipeket 2022-ben, ez valamivel alacsonyabb, mint az előző prognózis.

A Qualcomm autóipari divíziója továbbra is a legkisebb bevételű szegmens a chipgyártásban, mindössze 270 millió dolláros bevétele volt a cégnek az üzletágban, ami 44 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A társaság számos autógyártóval lépett partnerségre az időszakban, például a General Motors-zal.

A cégnél zajlik a részvényesi készpénz-visszajuttatás, 1,54 milliárd dollár értékben vásárolt vissza saját részvényeket a harmadik naptári negyedévben és 768 millió dollárnyi osztalékot fizetett ki.

Úgy tűnik, hogy a menedzsment optimista a folyó negyedévre is és nem aggódik az okostelefon-értékesítések miatt, 10 és 10,8 milliárd dollár közötti bevételt vár az időszakra és 2,9-3,1 dolláros egy részvényre jutó eredményt, ami kedvezőbb, mint az elemzői konszenzus, ami 9,66 milliárd dolláros bevétel és 2,59 dolláros EPS. Az okostelefon-eladások csökkentek a harmadik negyedévben év/év alapon a beszállítói problémák miatt, de a negyedév/negyedév alapú változás a szezonalitásnak megfelelő volt és bár még az Apple is azt közölte, hogy nem immunis a beszállítói láncok összeomlására, a negyedik negyedéves prognózisaik megfeleltek a várakozásoknak, az iPhone kilátásai ugyanis továbbra is erősek, a termékmix pedig az 5G felé tolódhat – véli a Bernstein elemzője.

A számok alapján eddig a Qualcomm a chiphiány egyik nyertese lehet, a stratégiája, miszerint számos gyárat üzemeltet, segített diverzifikálni és erős kínálatot tudott felmutatni. Ezzel szemben az olyan versenytársak, mint az Intel, az AMD és az Apple megszenvedték a chiphiányt - emlékeztet a CNBC.

A negyedéves számokat jól fogadták a befektetők, a részvények árfolyama több mint 7 százalékos pluszba ugrott az amerikai zárás utáni kereskedésben a gyorsjelentésre.

Címlapkép: Getty Images