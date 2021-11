Itt az első amerikai politikus, aki a fizetését teljes egészében bitcoinban veszi fel

Miami polgármestere, Francis Suarez vállalta, hogy a következő fizetését teljes egészében bitcoinban veszi fel, ezzel ő lett az első ismert amerikai politikus, aki ilyen lépésre szánta el magát.

A polgármester aki nagy lépéseket tesz a hálózat integrálása érdekében a városa működésébe, ma a Twitteren jelentette be szándékát, hogy következő fizetésének 100 százalékát bitcoinra váltja.

"A következő fizetésemet 100 százalékban bitcoinban fogom felvenni... probléma megoldva" - tweetelte Suarez válaszul Anthony Pompliano tweetjére, aki azt kérdezte, ki lesz az első amerikai politikus, aki BTC-ben fogadja el a fizetését. A polgármester Miami város Innovációs és technológiai igazgatjától, Mike Sarastitól kért segítséget.

I’m going to take my next paycheck 100% in bitcoin…problem solved! can you help? @Sarasti — Mayor (Francis) November 2, 2021

Sarasti válaszul azt írta, hogy már elküldte a polgármesternek a Strike linket, hogy regisztrálhasson és bitcoinban kaphassa meg a fizetését. Sarasti a tweetben utalt arra is, hogy a saját fizetésének egy részét már átváltotta BTC-re. "Boss move" - írta a polgármester döntésére, miszerint nem a fizetése egy részét, hanem az egészet bitcoinban kapja meg.

Already sent over link to register. My experience receiving a portion of my pay last week went flawlessly. And Mayor already scaling my @ln_strike — Mayor (Francis) November 2, 2021

Suarez polgármester hangoztatja, hogy Miamit bitcoin-központtá szeretné tenni, és a bitcoint integrálná a város működésébe, ami bele tartozik annak a lehetősége is, hogy az alkalmazottak bitcoinban kapják meg a fizetésüket. Ez utóbbira talán nincs is szükség a város tényleges megvalósításához, hiszen az emberek ezt már most is megtehetik az olyan megoldásokkal, mint a Strike. De az, hogy a polgároknak lehetővé tegyék a városi díjak és adók bitcoinban való fizetését, szintén szerepel a polgármester terveiben.

Februárban Suarez javaslata, hogy a bitcoint integrálják Miami működésébe, jóváhagyást kapott, de a fejlesztés azóta elakadt. A polgármester nem sokkal később, áprilisban megyei szinten is támogatást kapott, de eddig nem történt előrelépés. Nemrég azonban Suarez azt állította, hogy a kormányzati alkalmazottak bitcoinban történő kifizetése továbbra is "fő prioritás" Miami városának.

(ZeroHedge)

Címlapkép: Shutterstock