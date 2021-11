Elszabadultak az árak a magyar egészségbiztosítási piacon, íme a biztosítók kínálata

Sokan úgy vélik, a Covid rákényszerítette a cégvezetőket arra, hogy foglalkozzanak a munkavállalók egészségével. Szomorú ez az apropó, de éppen itt volt az ideje, hogy a döntéshozók felismerjék: egészséges munkavállaló nélkül nincs egészséges vállalat. Lássuk, milyen egészségbiztosításokat kínálnak most nekik a magyar biztosítók!

Számtalan kutatást olvastam, rengeteg konferencián jártam és több száz HR-essel beszéltem az elmúlt időszakban. Szinte egységesek a kihívások és a feladatok, kiemelek párat:

alakítsuk át a juttatási rendszert úgy, hogy a mentális és fizikai egészség sokkal nagyobb szerepet kapjon,

legyünk vonzó munkahely, hogy minket válasszon a leendő munkavállaló,

legyen olyan munkavállalói élmény, amivel csökkenthető a fluktuáció.

Majdnem lehetetlen küldetésnek tartom, hogy egy HR-csapat kezelni tudjon 15-20%-os fluktuációt. Ezekre az extrém helyzetekre különleges megoldásokat kell kitalálni. Amíg egy cég csak pár százalékot akar változtatni egy mutatóján, addig csak kicsit kell jobban csinálni az adott feladatot, de a jelenlegi piaci körülmények között nem jobban, hanem másként szükséges egy-egy kihívást kezelni.

Az extrém kihívások az egészségügyi ellátásban is jelen vannak. A magán-egészségügyi piacon folyamatos az áremelkedés, ami az egészségbiztosítások díját is jelentősen érinti. Azok az alapszolgáltatások, amelyek még pár évvel ezelőtt havi 4-5 ezer forintért elérhetőek voltak fejenként, ma már 7-11 ezerért kerülnek kiajánlásra, amikor egy-egy vállalat megbízásából összehasonlításokat végzek.

A napokban kapták kézhez a már meglévő ügyfelek is az évfordulós értesítőjüket. Már második éve szerencsésnek mondhatja magát az a kevés ügyfél, aki nem kapott legalább 10%-os indexálási javaslatot biztosítójától. Nem ritkák azonban a 30-50 %-os díjemelések sem. Ezekre reagálni alig maradt pár napja a cégeknek.

Miért emelkednek ennyire az egészségbiztosítási díjak?

Megjelent idén egy új törvény, ami sok orvost választás elé állított, hogy a magán vagy az állami szektorban kíván gyógyítani,

jelentősen emelkednek az orvosi bérek az állami és a magánszektorban is,

növekedő várólisták vannak az állami egészségügyben, ami a magán piacra tereli a betegeket,

egyre tudatosabbak a munkavállalók az egészségbiztosítások használatában,

az inflációi is rátesz még egy lapáttal,

az díjemelési trend nem áll meg, így előre beárazzák a jövő évi emeléseket is.

Foglalkozzon a cég a munkavállaló gyógyulásával?

A magánklinikák áremeléseinek nyilvánvaló következménye, hogy ezt az egészségbiztosítási díjak is lekövetik. Magánszemélyként egészségbiztosítást vásárolni éppen ezért szintén egyre nagyobb kihívást jelent. A fentiek hatására egyre nehezebb helyzetben van az egyén, amikor egészségügyi problémái vannak, hiszen nemcsak az ellátás megszervezésével kell megküzdenie, hanem komoly anyagi nehézségekbe is ütközik kivizsgáltatnia magát, majd meggyógyulnia. Vajon a kolléga kap segítséget munkáltatójától? Hiszen a gyors gyógyulás közös érdek.

Sok vállalat rájött arra is, hogy fontos a prevenció, de segíteni kellene a munkavállalót akkor is, amikor kiderül, hogy a kivizsgáláson valamilyen egészségügyi problémája van.

A cégekért versenyző egészségbiztosítási szereplők idén eggyel többen lesznek: belépett a CIG Pannónia is erre a piacra. Jelenleg a termék véglegesítése zajlik és a pontos árazása, ami nem lehet könnyű. Az időzítés azonban kiváló, hiszen jelenleg a szolgáltatás iránt a kereslet robbanásszerű növekedésen megy át. Az alább látható új táblázatomban így már szép számban hasonlítottam össze magas szintű szolgáltatást nyújtó vállalati egészségbiztosításokat:

A táblázatból kimaradó szolgáltatóknál a szolgáltatási színvonal szintén magas, jellemzően azért nem kerültek be, mert vagy egy magánklinika saját termékéről van szó, vagy nemzetközi szolgáltatást nyújtanak, aminek az árazása és a tartalma is jelentősen eltérő a többiekétől.

A vállalatok kérésére manapság a legfontosabb összehasonlítási szempontok a következők szoktak lenni:

családtagok csatlakozásának a feltételei: milyen áron és az előzménybetegségek milyen szintű vállalásával léphetnek be a hozzátartozók,

a munkavállalókra vonatkozó előzménybetegségek vállalása pontosan mire terjed ki,

hogy vehető igénybe ellátás nem szerződött partnereknél,

milyen színvonalú az ügyfélportál és milyen a munkavállaló élmény.

Összefoglalva: a kihívások nem lettek kisebbek a döntéshozók számára. Vonzóbbá kell tenni a munkahelyet, amihez újra kell gombolni a juttatásokat és sok más intézkedés is szükséges. A munkavállalók egészsége sokkal fontosabb lett, mint korábban, és amennyiben egy cég nem segíti a gyógyulásban a saját kollégáját, azzal a saját termelését és szolgáltatási színvonalát is veszélybe sodorhatja. Szerencsére egyre több szereplő versenyez a cégek kegyeiért. Versenyeztetéssel és egy jó szereplő kiválasztásával óriási lépést tehet egy vállalat a munkavállalók egészségéért, ami végső soron mindenkinek megéri. Végül is mi fontosabb van az egészségnél?

Balázs Iván

Egészségbiztosítási szakértő

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

