Hétfőn jelent a Richter - Újabb rekordot hozott a negyedév?

Hétfőn, november 8-án a Richter negyedéves jelentésével folytatódik a hazai gyorsjelentési szezon a gyógyszergyártó társasági eseménynaptára szerint. A Portfolio elemzői konszenzusából kiderül, hogy kétszámjegyű bevételnövekedésre számítanak a céget követő elemzők, ugyanakkor a várakozások mediánja alapján nem fogja elérni a bevétel a második negyedéves rekordszintet. Az adózott eredmény viszont 40 százalékkal emelkedhetett az egy évvel ezelőtti szintről és új csúcsra mehetett.

A második negyedéves rekordszinthez képest valamivel alacsonyabb, 154,9 milliárd forintos bevételt várnak a július-szeptemberi negyedévre a Richter követő elemzők a konszenzus szerint (medián érték), de az előző év azonos időszakához képest ez még mindig 12,5 százalékos emelkedést jelent. A legoptimistább becslés 159 milliárd forint, ez új negyedéves rekordot jelentene, de 150 milliárd forintnál alacsonyabb bevételt senki sem jósol, és még ez is 9 százalékos dinamikát jelentene év/év alapon.

A Vraylar amerikai royalty bevételei továbbra is emelkedhettek és január óta az akvirált Evra is jelentősen hozzájárul a gyógyszergyártó növekedéséhez, ezek a termékek várhatóan a harmadik negyedévben is húzták növekedést a Richternél.

A profitráták csökkenhettek a harmadik negyedévben az egy évvel ezelőtti szintről, a bruttó fedezeti hányad 0,7 százalékponttal, az üzemi eredményhányad 0,8 százalékponttal kerülhetett lejjebb a várakozások mediánja alapján.

Az adózott eredmény szintén viszont jelentős, 40 százalék feletti növekedéssel számolnak az elemzők 2020 harmadik negyedévéhez viszonyítva és a 32,3 milliárd forintos medián érték egyben új negyedéves rekordot is jelentene az adózott eredmény tekintetében.

A legalacsonyabb elemzői várakozás 25,9 milliárd forint, de van olyan elemző is, aki 42 milliárd forintot meghaladó profittal számol.

Ami a főbb devizákat illeti, az euróval és a forinttal szemben kismértékben erősödött a forint a bázisidőszakhoz képest, az orosz rubellel szemben viszont jelentősen gyengült, ami kedvez az oroszországi bevételeknek, ahol jelentős kitettsége van a Richternek.

A főbb események a Richternél a harmadik negyedév kezdete óta:

A féléves jelentést követően a Richter megerősítette a korábban megfogalmazott, idei évre várt 5 százalékos árbevétel-növekedési tervet (euróban kifejezve).

Augusztusban közölte a Richter, hogy befejeződött a magyar állam tulajdonában álló 9 777 658 darab Richter törzsrészvénynek a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány tulajdonába adását szolgáló részvénytranszfer. A tranzakció eredményeként a Richterben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által képviselt magyar állam befolyása 5,25 százalékról 0-ra csökkent, míg a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány befolyása 5,25 százalékra növekedett.

Október végén jelentette be a Richter, hogy amerikai partnere, az AbbVie kiegészítő engedélykérelmet tervez benyújtani az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a Vraylarra, miután egy fázis 3 klinikai vizsgálat igazolta a cariprazine hatásosságát kiegészítő kezelésként a major depresszióban szenvedő betegeknél.

A Richter árfolyama ma kismértékben emelkedik, 0,1 százalékos pluszban tartózkodik a részvény, amivel felülteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX ugyanis közben esik. Idén 18 százalékot emelkedett a Richter árfolyama, miközben a BUX több mint 31 százalékot emelkedett.

