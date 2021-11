A számítógépek menthetik meg az emberiséget a betegségektől? Mutatjuk a legújabb eredményeket!

Az egészségügy már régóta kiemelt terepe a mesterséges intelligenciának, a rohamos ütemben fejlődő technológia úgy tűnik be is váltja a hozzá fűzött reményeket. Nincs olyan területe az egészségügynek, amit az AI ne lenne képes alapjaiban megváltoztatni. A következőkben végigvesszük, hogy hogyan járulhat hozzá napjaink legdinamikusabban fejlődő technológiája emberi életek millióinak megmentéséhez.

A mesterséges intelligencia egyre növekvő jelentőségét az egészségügyben a számok is jelzik: a Frost & Sullivan kutatása szerint a mesterséges intelligenciához köthető bevétel az egészségügyben 2021-ben elérte a 6,7 milliárd dollárt, míg 2014-ben ez az érték csak 633,8 millió dollár volt. Ez éves szinten 40 százalékos növekedést jelent.

A koronavírus járvány megmutatta, hogy az egészségügy legfontosabb tulajdonsága a rugalmasság, hiszen a rendszert nem lehet folyamatosan csúcskapacitáson tartani, amikor viszont extra terhelést kap, a szükséges erőforrásoknak rendelkezésre kell állniuk. Ez komoly szervezési tevékenységet igényel, amiben a mesterséges intelligencia szerepe elsődleges fontosságú lehet.

Ahogy minden alkalmazási terület esetében, itt is érdemes hangsúlyozni, hogy a technológia nem teszi feleslegessége a szektorban dolgozók munkáját, csupán minőségileg változtatja meg azt. Az egészségügyi szektort leginkább felforgató innovációk – amelyek többsége a gépi tanuláson, illetve annak egyik ágán, az NLP-n (natural language processing, természetesnyelv feldolgozás) alapul, a következő területekre van a legnagyobb hatással:

egészségmegőrzés,

a betegségek korai észlelése és diagnosztika,

döntéshozatal,

kezelés,

kutatás.

Egészségmegőrzés

A hétköznapi felhasználók számára fejlesztett applikációk lehetővé teszik az életvitel nyomon követését, ezáltal pedig az egészséges életmód kialakítását és fenntartását. A mesterséges intelligencia segítségével az egészségügyi szakemberek folyamatos elemzéseknek vethetik alá a felhasználók magatartását és ha kell, visszajelzésekkel és útmutatásokkal láthatják el őket.

Ma már egyre népszerűbbek a különböző testrészekre szerelhető szenzorok, amik adatokat gyűjtenek a használójuk pillanatnyi állapotáról, majd ezeket továbbküldve a szolgáltatóknak, azok sokatmondó képet kaphatnak az egyének, vagy akár az egész társadalom egészségi állapotáról. Az adatok folyamatos gyűjtését és elemzését lehetővé tevő rendszerek - azaz az Internet of Medical Things - megoldaná azt a problémát, hogy a szűrésekkel csak időszakosan lehet begyűjteni korlátozott mennyiségű adatot a páciensek állapotáról. Így a rejtett, lappangó betegségekre is hamarabb fény derülhetne.

Betegségek korai megelőzése és diagnosztika

A rákszűréseknél - elsősorban a mammográfiában, a vastagbélrákszűréseknél - alkalmazott mesterséges intelligencia nagyban megkönnyítené a patológusok munkáját, hiszen a legtöbb döntést az egészségügyben patológiai eredményekre alapozva hoznak meg. Az eredmények kiértékelését segíti, hogy az analitika eszközök nagy felbontású képeket tudnak megjeleníteni a vizsgált szervekről, így olyan elváltozásokat is meg tudnak mutatni, amely elkerüli akár tapasztaltabb orvosok figyelmét is.

Az akut vesekárosodást pont annyira nehéz kiszűrni, mint amennyire veszélyes lehet a betegre. A páciensek állapota ugyanis rendkívül gyorsan romlik és hamar életveszélyessé válhat. Az Egyesült Államok Veteránügyi Minisztériuma és a DeepMind Health fejlesztettek egy gépi tanuláson alapuló megoldást, amely az esetek 90%-ban a hagyományos módszereknél 48 órával korábban tudta előre jelezni a vesekárosodást.

Szintén jó példa a korai megelőzést támogató szoftverekre a Pr3vent egészségügyi startup, ami egy mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló szűrőeszközt fejleszt újszülötteknek. A technológia segítségével hatékonyan szűrhetők ki a korai szembetegségek. A cég már túl van az elsőkörös forrásbevonáson és eddig másfél millió dollárnyi tőkét gyűjtött össze.

Döntéstámogatás

Az AI a klinikai döntéstámogatásban is elsődleges szerepet játszik, az óriási adattömegek feldolgozása és analitikája ugyanis jelentős támogatást nyújt az orvosoknak abban, hogy felismerjék, ha a páciensük állapota romlik, és sürgős beavatkozásra lenne szüksége. A mesterséges intelligencia olyan prediktív analitikai eszközöket és klinikai döntéstámogató rendszereket ad az orvosok kezébe, amelyekkel a beavatkozás szükségét már jó előre felismerik.

Az NLP és a gépi tanulás segítségével egész egészségügyi nyilvántartásokat lehet valós időben feldolgozni, összekötni a feltárt tünetekkel, krónikus, vagy a család többi tagjára is veszélyes genetikai hátterű betegségekkel. Ebből kiindulva prediktív analitikai eszközökkel fel lehet tárni a betegségeket és már az előtt el lehet kezdeni a kezelést, hogy azok életveszélyessé válnának.

A mesterséges intelligencia a segélyhívásokat fogadó személyzetet is hatékonya tudja támogatni a munkában. Egy szívroham esetében az élet akár másodperceken is múlhat, így a mentőszemélyzetnek időben ki kell érkeznie a beteghez. Emiatt a diszpécsernek fel kell ismernie a szívrohamra utaló jeleket. A mesterséges intelligencia verbális és nonverbális jeleket is elemez a döntés meghozatalában. A Corti egy olyan alkalmazás, amely elemzi a hívó fél hangját, a háttérzajt, és ezzel együtt a kórtörténetet, és jelez, ha szívrohamot észlel. A Corti nem bizonyos jelek után kutat, hanem folyamatosan „tanul” azáltal, hogy rengeteg hívást meghallgat és felkutatja a kritikus tényezőket. A Corti meg tudja különböztetni a zavaró háttérzajt, a páciens környezetében beszélgetők hangját és a szívrohamra utaló jeleket.

A mesterséges intelligencia segítségével a kezelési terveket valóban a beteg igényeire lehet szabni. Jelentősen megnehezíti a rákos betegek kezelését, hogy a sugárterápiához gyakran nem jár az elektronikus egészségügyi nyilvántartások tárolására alkalmas adatbázis. Ennek a problémának a megoldására fejlesztette ki az Oncora Medical azt az egészségügyi platformot, amely releváns adatokat gyűjt a páciensektől, majd ezeket elemezve megállapítja a szükséges onkológiai módszertant. Az egészségügyi szakemberek meg tudják állapítani és ráksejtek agresszivitását és ennek megfelelően tudják felépíteni a kezelési tervet.

Gyógyszerkutatások

A tesztelések és az engedélyeztetések hosszú sora miatt nagyon hosszú idő, amíg egy gyógyszer a kutatólaborból kikerül a piacra. Egyes készítmények esetén ez akár 10 évig is eltarthat. A mesterséges intelligencia abban nyújt támogatást, hogy a molekuláris szerkezetekből álló adatbázisokat böngészve, iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy melyik gyógyszer alkalmas az adott betegség kezelésére. A molekulák és a fehérjék lehetséges kötődéseinek vizsgálatához konvolúciós neurális hálózatot használ, amely nagyon hasonló ahhoz, ami az önvezető autókat is működteti.

A 2015-ös afrikai ebolajárvány megfékezésében az Atomwise – egy gyógyszerkutató szoftvereket fejlesztő healthtech - és az IBM, a Torontói Egyetemmel együttműködve mesterséges intelligencia segítségével találták meg azokat a molekulákat, amelyek egy bizonyos típusú fehérjéhez, a glikopreteinhez kapcsolódva megakadályozzák, hogy a vírus behatoljon a sejtekbe. A szoftver a rendelkezésre álló kémiai adatbázisában hamar megtalálta azokat a molekulákat, amelyek az ebolával rokon vírusokra a várakozásoknak megfelelően reagáltak. Az ilyen procedúrák általában 1 hónapig is eltarthatnak, az Atomwise szoftverével a gyógyszer alkotóelemeinek felkutatására viszont mindössze 1 napot vett igénybe.

Címlapkép forrása: Getty Images