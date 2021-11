Még két napig tart az AutoWallis Intézményi részvényjegyzése

Kedden zárul az AutoWallis nyilvános részvényjegyzése, miután holnap 18 óráig adhatják le az intézményi befektetők a végleges aukciós vásárlási ajánlatukat a forgalmazó OTP Banknál. Az intézményi befektetők, a lakosságihoz hasonlóan 107-122 forint között juthatnak a részvényekhez, melyek kibocsátási árát az értékesítés lezárását követően az AutoWallis és a forgalmazó együttesen határozza meg az ársávon belül. Mint ismert, a lakossági jegyzés az előzetes várakozásokat jelentősen meghaladó érdeklődés miatt már a jegyzés harmadik napját követően lezárásra került, mivel a lakosság számára maximálisan felajánlott mennyiségű részvény csaknem kétszeresét meghaladó összegű jegyzési igényt adtak le, áll az AutoWallis közleményében.

Alig két nap maradt az intézményi befektetők számára, hogy az AutoWallis részvényekre vonatkozó végleges aukciós vásárlási ajánlatukat leadják a forgalmazó OTP Banknál az előzetesen meghatározott 107-122 forint közötti ársávban. Mint ismert, a 16 naposra tervezett lakossági részvényjegyzés már a jegyzés harmadik napját követően véget ért, miután addig több mint 2,8 milliárd forint összegű részvényjegyzési igényt adtak le a lakossági befektetők a 122 Ft/részvény maximális kibocsátási áron, ezzel meghaladva a számukra előzetesen meghatározott maximum 1,5 milliárd forintos keretet.

Az AutoWallis a lakossági és az intézményi befektetőktől 6-8 milliárd forint közötti összegben tervez forrást bevonni. A társaság tervei szerint ebből a lakossági értékesítés 1-1,5 milliárd, míg az intézményi 5-6,5 milliárd forint között alakulhat (túljegyzés esetén ennél akár 25 százalékkal is magasabb lehet a végső kibocsátási érték). Fontos, hogy a befektetési tájékoztató lehetőséget biztosít arra, hogy az AutoWallis az intézményi értékesítés céljára szánt mennyiségből 500 millió forint kibocsátási értékű részvényt átcsoportosítson a lakossági értékesítés céljaira. Emellett arra is lehetőséget teremt, hogy az átcsoportosítás eredményeképp megemelt kibocsátási összértéket (2 milliárd forint), mint a lakossági értékesítésre vonatkozó maximális kibocsátási értéket 25 százalékkal megnövelje (2,5 milliárd forintra), és az így megnövelt kibocsátási értékig túljegyzést elfogadjon. Erről az AutoWallis csak a teljes, intézményi befektetőket is magában foglaló jegyzési periódus végét követő 2 munkanapon belül, csütörtök estig dönt a forgalmazóval egyetértésben, a bevezetési tájékoztatóban rögzített feltételek szerint.

A vállalat bízik benne, hogy jelenlegi részvényesei mellé több száz új befektető csatlakozik azzal a céllal, hogy támogassák növekedési stratégiájukat, és részt vegyenek a magyar tőzsde autós vállalatának sikersztorijában, amely során az évtized végére az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává válhat.

A társaság a nyilvános lakossági és intézményi részvényértékesítés során túljegyzés esetén összesen maximum 93.457.943 darab új részvény értékesítését tervezi. A lakossági befektetők az intézményi könyvépítéses aukciós eljárás során kialakuló végleges áron, a 107-122 forint közötti ársávon belül juthatnak AutoWallis részvényekhez. A lakossági befektetők az AutoWallis által újonnan kibocsátandó részvényekre a 107-122 forintos ársávon belül 122 forintos maximális áron tehettek jegyzési ajánlatot, természetesen azzal, hogy ha a kialakuló végleges ár a maximális árnál alacsonyabb lesz, a különbözet a lakossági befektetők részére visszatérítése kerül. A részvények kibocsátási árát az intézményi könyvépítéses aukciós értékesítés lezárását követően a kibocsátó és a forgalmazó együttesen határozza meg az ársávon belül.

Október 25-én indult az AutoWallis nyilvános részvénykibocsátása, mely 2017 óta az első a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szabályozott piacán, de nemcsak emiatt, hanem a mérete miatt is fontos lépés a magyar tőkepiacon. A forrásbevonás hátterében az AutoWallis Csoport által bemutatott növekedési stratégia áll, mely 2025-ig 16-38 milliárd forint értékű tranzakciókkal, akvizíciókkal, fejlesztésekkel számol. A vállalat dinamikus növekedését az elmúlt években tapasztalt pozitív folyamatok és sikeres tranzakciók támogatják, melyeknek köszönhetően az AutoWallis a 2020-ban elért 88 milliárd forintos árbevételét az idei év végére több mint megduplázhatja, míg a további organikus növekedésnek és az évi 1-2 tranzakciónak köszönhetően a 2020-as érték több mint négyszeresére, 400 milliárd fölé növelheti az évtized közepére. A növekedés a vállalat eredménytermelő képességében is megmutatkozhat: terveik szerint az EBITDA több mint a hatszorosára, 14-15,2 milliárd forint közé ugorhat 2025-re.

Autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatási tevékenységével a közép-kelet-európai régió 14 országában jelenlévő AutoWallis a következő években három fő területen kíván növekedni: egyrészt szolgáltatási portfoliójának bővítését, másrészt meglévő kiskereskedelmi tevékenységének földrajzi kiterjesztését tervezi, harmadrészt pedig nagykereskedelmi tevékenységét akarja tovább erősíteni. Ez utóbbi esetben is erősíteni kívánja regionális konszolidátori szerepét, valamint a jelenlegi öt mellé további nemzetközi autómárkákat tervez bevonni az AutoWallis Csoportba.

A meglévő kiskereskedelmi üzletág (a Csoport jelenleg 16 autómárka mellett a Sixt rent-a-car márkát képviseli, illetve értékesíti) organikus bővülése mellett a Csoport elsősorban többmárkás, több telephelyes, illetve stratégiai lokációban piaci meghatározó erővel bíró egyedi kiskereskedések és szervizpontok felvásárlását tervezi, továbbá a már meglévők mellett új országokban kíván megjelenni. Mindezen célok elérése érdekében az AutoWallis olyan ingatlanberuházásokat tervez, melyek a fenntarthatósági szempontokat, valamint a társaság Zöld Finanszírozási Keretrendszerét figyelembe véve támogatják kereskedelmi tevékenységét. A szolgáltatások terén az AutoWallis többek között regionális flottakezelő beindítását, a meglévő szinergiákra építő üzletfejlesztéseket (használtautó, finanszírozás, biztosítás-közvetítés, közös beszerzések), a digitális értékesítési csatornák és adatelemzési képességek fejlesztését, valamint a szervizszolgáltatások és a rövidtávú autóbérlés fejlesztését tervezi.