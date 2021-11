326 millió forintos tőkeemelés a Glosternél

A Gloster - jelen kibocsátással együtt – összesen 1,7 milliárd forint friss tőkét vont be sikeresen az elmúlt 18 hónapban, három zártkörű tőkeemelés keretében. A jelen jegyzésben kialakult 525 forintos részvényár – a 2021. szeptember 21-én végrehajtott tizedelést is figyelembe véve – több mint 160 százalékkal magasabb a 2020. április 7-ei első 1,1 milliárdos tőkeemeléskori árhoz képest. A mostani tőkeemeléshez 2021. október 19-én a Minero IT Hungary magyar tulajdonosai tettek előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatokat az üzletrész adásvételi szerződéskötéssel egyidőben, amely akvizíciót a felek 2021 október 28-án sikeresen zártak.

A tőkeemelés következtében összesen 620 022 darab új részvény kerül kibocsátásra és bevezetésre a BÉT-re, a társaság részvényeinek közkézhányada a teljes részvényszámhoz viszonyítva a korábbi 15,49 százalékról, 18,58 százalékra emelkedik.

A tőkeemelés keretében a pénzbeli hozzájárulás ellenértékeként a társaság 620 022 darab új, részvényenként 10 forint névértékű, 525 forint kibocsátási értékű, a jelenlegi törzsrészvényeivel azonos részvénysorozatba tartozó Gloster törzsrészvényt bocsát ki az adott részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján. Az árfolyam meghatározásánál társaság a részvény 180 napos forgalommal súlyozott kerekített, az előzetes kötelezettség-vállalási nyilatkozatok aláírásának napján (2021. október 19.) érvényes átlagárát (525 forint) vette alapul.

A forgalomba hozatalra nyilvános ajánlattétel útján került sor, amely mentesült a tájékoztató készítési és közzétételi kötelezettség alól, mivel az ajánlattétel százötvennél kevesebb, minősített befektetőnek nem minősülő magánszemély befektető részére történt.

A tőkeemelés eredményét a Gloster igazgatósága mai határozatával véglegesítette, így ennek keretében a társaság alaptőkéje a lezárult jegyzés alapján 6,2 millió forint összeggel, 163,5 millió forintról 169,7 millió forintra emelkedik, a törzsrészvények mennyisége pedig 16,4 millió darabról 17 millió darabra fog növekedni.

A tőkeemelés bejegyzésével és az új részvények keletkeztetésével kapcsolatos cégbírósági és KELER előtti eljárások a jegyzés zárását követően megkezdődnek, és a társaság az új részvényeket bevezeti a BÉT Xtend piacára.

A Gloster árfolyama ma 2,1 százalékkal került lejjebb, míg idén 195,3 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde