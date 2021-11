Hatalmas rakterű elektromos autókkal bővít a GreenGo

Több mint egy éves előkészítés után új, Renault Kangoo Z.E. típusú elektromos autókkal bővül a GreenGo hazai flottája a mai naptól. Így most már akár kanapét, hűtőt vagy létrát is szállíthatnak a felhasználók, ráadásul a többi GreenGoval azonos percdíjakon. A cég a szolgáltatási területén belül új, Extra Zónákat alakít ki, ahol GreenGo Cargo bérlése elindítható és befejezhető.

Hosszú fejlesztési, egyeztetési időszak előzte meg a GreenGo Cargo bevezetését. A hatalmas rakterű (4,6m3, 186×122×125 cm) elektromos Renault Kangoo Z.E. típusú autókkal a nagyobb méretű tárgyak szállításához szeretne segítséget nyújtani a carsharing cég a felhasználóknak. A GreenGo Cargok használatának percdíja megegyezik a többi GreenGoéval, ez akár már 45 forint is lehet percenként. A szolgáltatás napidíjon is elérhető.

“Az új GreenGo Cargoval szeretnénk azoknak a felhasználóinknak segíteni, akiknek alkalmanként nagy tárgyakat kell mozgatniuk, legyen szó bútorvásárlásról, esetleg költözésről vagy kisvállalkozásoknak, akiknek nem éri meg saját dobozos autót venniük. A mostani bevezetés első lépés egy új szegmens irányába, és még rengeteg tervünk van a továbbfejlesztésére, amiben továbbra is számítunk a felhasználóink visszajelzésére. Természetesen, ahogy most is, továbbra is kizárólag elektromos autókkal tervezzük a bővítéseket”

– mondta Michaletzky Bálint fejlesztési vezető.

A GreenGo a szolgáltatási területén központi, könnyen elérhető helyeken Extra Zónákat alakított ki, ahol a Cargokat fel lehet venni, és a bérlés végeztével le lehet zárni. A Renault Kangoo típusú, nagy rakterű autókat csak abban a zónában lehet letenni, ahol felvette azt a greengós. Az Extra Zónák a következő budapesti helyszíneken találhatóak: Nyugati, Corvin, Széll Kálmán és Móricz Zsigmond tér környéke. Az Extra Zónák pontos határai megnézhetőek az appban.

Címlapkép: GreenGo