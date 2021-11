Újabb drasztikus lépés a kormánytól - Kinek fáj az üzemanyagárak befagyasztása?

A kormány ma bejelentette, hogy jövő hét hétfőtől három hónapra 480 forinton rögzítik a normál benzin és a gázolaj árának felső határát. A lépés váratlan, annak ellenére, hogy Orbán Viktor korábban már beszélt a befagyasztás lehetőségéről. Európai példából kevés állhat a magyar kormány előtt, Horvátország például már meglépte a befagyasztást, igaz, ott eredetileg csak egy hónapra rögzítették az árakat, és az aktuális árszinten, nem pedig jóval alacsonyabban. A lépéssel az üzemanyagok forgalmazói járnak rosszul, többek között a nagyobb szereplők, a Mol, az OMV és a Shell, nekik kell lenyelniük a befagyasztás negatív hatásait.

Orbán Viktor már korábban is beszélt arról, hogy előfordulhat, hogy Magyarországon befagyasztják az üzemanyagárakat, a miniszterelnök október végén úgy fogalmazott a parlamentben, hogy "drasztikus lépés" egy ilyen intézkedés, de nem zárta ki ennek lehetőségét.

Ma ezt meglépte a kormány, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón elmondta, hogy

november 15-től, vagyis jövő hétfőtől 3 hónapra 480 forinton rögzíti a 95-ös benzin és a gázolaj árának felső határát.

A miniszter kijelentette, hogy

az üzemanyagok adótartalma nem változik, a kereskedői árrés csökken, a kereskedőket nem kompenzálják.

A társadalom 98 százalékának problémáját tudjuk kezelni

- mondta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy nem diszkriminatív-e, hogy csak a 95-ös benzin és a dízel árfolyamát rögzítik.

Az a benzinkút, amely nem tartja be az előírásokat, bezáratásra számíthat.

Hogy jutottunk idáig?

Az elmúlt hónapokban meredeken emelkedtek az energiaárak, a földgáz, a kőolaj, a kőszén, a villamos áram ára is elszállt, sok esetben a korábbi évek jellemző árszintjének a többszörösén állnak az árak.

2014 óta alacsonyak az energiaárak, ami részben az összeeső olajárnak tudható be, de a gázár is relatíve alacsony volt, ezek pedig visszavetették a beruházásokat, ennek isszuk most a levét, mondta Pletser Tamás, az Erste elemzője. A harmadik világ viszont jön fel, közel 3 milliárd ember áll azon a szinten, hogy ugrásszerűen nő az energiafelhasználása, autót, háztartási gépeket vásárolnak, és itt találkoznak az elmaradt beruházások a megugró kereslettel, a 2020-as év erre még rátett egy lapáttal, rendkívüli bizonytalanságot okozva, sokan gondolták azt, hogy a kereslet soha nem emelkedik vissza oda, ahol 2020 előtt állt. A kereslet viszont rendkívül gyorsan emelkedett, ami felfelé húzta a nyersanyagok, így az olaj árát is, amely hordónként 80 dollár fölé emelkedett, ráadásul a korábbinál erősebb dollár mellett, így a mostani 80 dolláros olajár könnyen megfeleltethető a korábbi 100 dolláros olajárnak.

Pletser szerint tartósan magasan maradhatnak az energiaárak, így az olaj ára is, kivéve, ha egy nagyobb recesszió jön a világban, vagy mondjuk az OPEC-en kívüli olajkitermelők aktívabbá válnak. Ez utóbbinak a jelei azonban egyelőre nem látszanak, több szembeszél is van ezen a területen: egyrészt az amerikai palaolaj kitermelés nem növekszik érdemben, és az európai olajcégek sem fektetnek már érdemben olajkitermelésbe, globálisan a következő években alig emelkedik majd az olaj- és gázipari beruházások volumene, miközben a következő években a kereslet még nőni fog. Egyébként az energetikai rendszer átalakulása, a zöld átalakulás rendkívül energiaintenzív folyamat, sok energiát kell beruházni a megújuló kapacitások kiépítésébe is, annak pedig nagy a fosszilis energia vonzata.

Az emelkedő olajárakkal párhuzamosan az üzemanyagok ára is meredeken emelkedett, a hazai üzemanyagárak alakulása abszolút lekövette a nemzetközi trendeket. Az utóbbi hónapokban az üzemanyagárak emelkedése még meredekebbé vált, ami részben azzal magyarázható, hogy emelkedtek a finomítói árrések.

A következő időszakban érdemes tartósan magas olaj, így pedig magas üzemanyagárakra is felkészülni. Már csak azért is, mert az OPEC rendkívüli módon figyel az olajárakra, havonta üléseznek, tartósan mérsékelten alulkínálatos piacot hoztak létre, a hordónként 80 dolláros olajár közel optimális a nagyobb kitermelőknek, hiszen ezen az árszinten a költségvetéseik már egyensúlyban vannak, az ennél magasabb olajár magasabb bevételt hozhatna, de egyben azt is jelentené, hogy rentábilissá válna sok palaolajmező kitermelése, ráadásul a zöld forradalmat is berobbantja, extrém esetben a világgazdaság növekedésének ütemét is jelentősen lassíthatja, mondta Pletser.

Miből lesz csökkentés?

A Kormányinfón egyértelművé tette Gulyás Gergely, hogy

az üzemanyagok adótartalma nem változik, a kereskedői árrés csökken, a kereskedőket nem kompenzálják.

Pletser szerint már csak azért sem nyúlhatnak hozzá a jövedéki adóhoz, mert a benzin esetében 36 eurócentet ír elő az Európai Unió minimális jövedéki adónak, és mivel az elmúlt hónapokban a forint jelentősen gyengült az euróval szemben, ezért ez a minimum szint már 131 forintnak felel meg, szemben a 120 forintos magyar jövedéki adóval.

Szükséges volt a rögzítés?

Valószínűleg nem áll elő az a helyzet, hogy tömeges hiány legyen normál üzemanyagból, mivel vélhetően csak a marzs nagy része tűnik el, és nem mélyebben vágnak a sebbe, feltételezve persze, hogy nem lesz nagyobb változás a főbb paraméterekben, a dollár-forint árfolyamban, olajárban.

Ha csak szigorúan a számok oldaláról vizsgáljuk a helyzetet, akkor az üzemanyagok iránti kereslet alapján nem mondható az, hogy indokolt volt az üzemanyagok árának befagyasztása egy alacsonyabb szinten, hiszen a Mol a múlt héten közzétett gyorsjelentésében arról számolt be, hogy

A motorüzemanyag-kereslet meghaladta a 2019 harmadik negyedévi fogyasztási szintet Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban is.

Kevés az európai példa

Korábban is volt már példa arra, hogy valamilyen formában a kormányok befagyasztással befolyásolják az üzemanyagok árát

Törökországban az üzemanyagok kiskereskedelmi árrését fagyasztották be,

Szlovéniában közel egy évtizedig volt befagyasztva az üzemanyag-árrés,

legutóbb pedig Horvátország lépett, ott viszont Magyarországhoz hasonlóan az árakat fagyasztották be.

Horvátországban azonban nagy különbség, hogy nem egy az aktuálisnál alacsonyabb, önkényesen kijelölt szinten rögzítették az árakat, hanem az aktuális szinten.

A horvát kormány október közepén döntött arról, hogy egy hónapra befagyasztja az üzemanyagok árát, a korlátozás költségeit az akkori bejelentés alapján az üzemanyag-forgalmazók és az állam állja. Friss fejlemény, hogy a zágrábi kormány a mai ülésén újabb egy hónappal meghosszabbította az üzemanyagok árának rögzítését, a 95-ös oktánszámú benzinre 11,10 kunába (539 forint), a gázolaj pedig 11 kunába (534 forint) kerül, vagyis jóval magasabb szinten rögzítették ott az üzemanyagárakat, mint nálunk.

Hogyan hat a befagyasztás a Molra?

A Mol a beszámolóiban elég jó indikációt ad azzal kapcsolatban, hogy mekkora az üzemanyag kiskereskedelem EBITDA marzsa, az előző negyedévben Mol Csoport szinten literenként közel 20 forint volt, ez alapján ha a benzinnél 506, a gázolajnál pedig 512 forintról 480 forintra csökken az ár, azzal nagyjából a marzs tűnik el, ami azt jelenti, hogy a tevékenységet a nagyobb szereplők, a Mol, az OMV és a Shell folytatni fogja, a kisebb szereplők viszont dönthetnek úgy, hogy mondjuk csak prémium üzemanyagot értékesítenek, amelyekre nem vonatkozik az árrögzítés.

A Mol esetében tehát a hazai üzemanyag kiskereskedelmi értékesítés marzsára negatívan hathat a lépés. Pozitív hatása az értékesítési volumenekre vélhetően nem lesz, az üzemanyag-értékesítésre a gazdasági növekedés, a lakosság jövedelmi helyzetének a változása hat inkább, nem elsősorban az üzemanyagok ára, mondta Pletser.

Az Erste elemzője 20-40 milliárd forintos negatív hatással számolt első körben a Molnál, de Pletser szerint vélhetően ennél kisebb lesz a teljes hatás, például azért, mert a magasabb árú, prémium üzemanyagokra nem vonatkozik a rögzítés. Pletser a Molra egész évre közel ezermilliárd forintos EBITDA-t vár, összességében 1-2 százalékos eredménycsökkenést eredményezhet az üzemanyagárak rögzítése.

A potenciális hatást csökkentheti az is, hogy november 15-től érvényes az árrögzítés, az előttünk álló hónapok pedig üzemanyagfogyasztásban egyébként sem a legerősebbek. Szezonálisan a harmadik negyedév a legerősebb, idén például összesen 1,73 milliárd liter üzemanyagot adott el a Mol, miközben a negyedik és első negyedévek jellemzően sokkal gyengébbek.

A befektetők már léptek

A Mol árfolyama ma kiemelkedő forgalom mellett esik, miközben az elmúlt 30 napban 2,5 milliárd forint volt a Mol átlagos napi forgalma, ma már több mint 6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a papírok.

Az árfolyam közel 4 százalékot esett, ezzel a Mol kapitalizációja közel 85 milliárd forinttal csökkent.

Egyébként a harmadik negyedéves gyorsjelentésről készült összefoglalónkban figyelmeztettük a befektetőket arra, hogy 2800 forintnál masszív ellenállás húzódik a Mol grafikonján, az a szint 2019-ben többször is támaszként szolgált, és amikor az elesett, akkor indult el egy nagyobb korrekció az olajcég részvényárfolyamában. Most a hír is megérkezett ahhoz, hogy a 2800-as szintről lefordulva egyre távolabb kerüljön attól az árfolyam.

