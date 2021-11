Döntött a jegybank, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Továbbra is kimondottan rossz a hangulat a kriptovaluták piacán, nagyot esett a bitcoin és az ethereum jegyzése is. A dollár erősödése mellett ok lehet a rossz hangulatra a Twitter pénzügyi igazgatójának megnyilvánulása, Ned Segal szerint ugyanis a kriptoeszközökbe, például a bitcoinba való befektetésének jelenleg "nincs értelme".