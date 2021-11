Mi jöhet még? Már karácsonyfából is hiány lesz idén

A beszállítói láncok összeroppanása és a klímaváltozás következtében a karácsonyfákból is hiány lesz idén, mind az élő, mind a műfenyők piacán. Kisebb lesz a választék és ami lesz, az is drágább lesz – írja a CNBC az amerikai faárusok és karácsonyi dekorációkat árusító vállalatok véleménye alapján.

A CNBC által megkérdezett fenyőfa árusok arról számoltak be, hogy kevesebb fa lesz elérhető náluk az idei ünnepi szezonban, ami részben a beszállítói láncok összeomlása, részben a klímaváltozás számlájára írható. A kereslet-kínálati viszonyok felborulása mind a műfenyők, mind az élőfenyők piacát érinti majd az Egyesült Államokban – prognosztizálják.

A műfenyők és karácsonyi dekorációk importálásával és értékesítésével foglalkozó National Tree Company vezérigazgatója egyenesen extrém keresletet vár az idei évre. Mire elérkezik a Hálaadás, amikor hagyományosan indul a karácsonyi költekezés, már üres polcokat találnak majd a vásárlók sok helyen – véli.

A járvány kezdete óta stabilan emelkedik a költekezés az otthoni berendezésekre, ráadásul az emberek belefáradtak a két éve tartó járványba és az oltásoknak köszönhetően nagyobb családi ünnepeket is lehet majd tartani, ez lesz a kereslet elődleges hajtóereje.

Az American Christmas Tree Association vezetője hozzáteszi, hogy a műfenyők nagy részét Ázsiából importálják, amit érintett a beszállítói láncok összeomlása és a megszokottnál tovább tart, mire megérkezik az áru az Egyesült Államokba. Ezért kevesebb fa lesz elérhető idén, ami pedig felfelé fogja hajtani az árakat. Nem sokkal, de azért drágábbak lesznek – véli. A National Tree Company vezetője 25 százalékos áremelkedést jósol.

A George Mason Egyetem professzora, a beszállítói láncok szakértője hozzátette, hogy a beszállítói láncok meglehetősen kiterjedtek és sérülékenyek voltak és ezt most a járvány még inkább láthatóvá tette. Világszerte leállásokat okozott a koronavírus, időről időre, ami jelentős késlekedést és áruhiányt eredményezett. Most pedig, ahogy a gyártás már beindult, a teherjárművek, a kikötők megteltek, az egész logisztika nyomás alá került.

A National Tree Company vezetője elmondta, hogy évente többezer konténert vesz igénybe, hogy Kínából az Egyesült Államokba szállítson árukat, de május óta az is nehézkes, hogy egyáltalán konténert tudjon szerezni, és azt is egyre drágábban. Míg tavaly 2-3 ezer dollárba került egy konténer a régióból, most mintegy 20 ezer dollárt kell érte fizetni. eddig mintegy ezer konténernyi áru hiányzik náluk, de a megrendelések 90 százalékát teljesíteni tudták – teszi hozzá.

Az élőfák piacát a beszállítói láncok összeomlása mellett a klímaváltozással járó természeti katasztrófák is érintették.

A fenyőfatermelők nem találnak teherautókat, amelyek elszállítják a fáikat, ráadásul az amerikai otthonokba többnyire Oregon és Washington államból érkeznek a fenyőfák, ahol extrém időjárási események, áradások, erdőtüzek és hőhullámok nehezítették az évet.

