Kirobbanó formában a Masterplast, januárban jön a friss stratégia

Az általánosan kedvező építőipari környezetben jelentős árbevétel bővülést ért el a Masterplast a harmadik negyedévben, miközben folytatódott az egészségügyi védőruha értékesítés is - derül ki a cég ma reggel publikált gyorsjelentéséből. Az összesített árbevétel már most meghaladta a teljes 2020-as évit, az adózott eredmény pedig közel a háromszorosa a tavalyi rekordév első kilenc hónapjában elért értéknek.

A bázis év magas eredménye komoly kihívást jelentett, mert 2020 ezen időszakában már megjelentek a német akvizíció eredményei is – olvasható a cég közleményében. Akkor, a fokozott pandémiás helyzet miatt szinte berobbant a társaság életébe az egészségipari szegmens, amely az árbevételre és az eredményességre is komoly hatást gyakorolt.

A mostani negyedévben főként az erős építőipari konjunktúra biztosította a növekedést.

Hazánkban, valamint az európai piacokon is élénk volt az új építési és felújítási szegmens, ami erős keresletet biztosított a Masterplast termékeire.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 3Q 20 3Q 21 változás Értékesítés árbevétele 37550 50695 35,0% EBITDA 4210 6330 50,4% EBITDA-szint 11,2% 12,5% +1,3pp Üzemi eredmény 3471 5126 47,7% Üzemi eredményszint 9,2% 10,1% +0,9pp Adózás előtti eredmény 3227 5790 79,4% Adózott eredmény 2621 5032 92,0% EPS (EUR) 0,15 0,37 146,7% Forrás: Masterplast, Portfolio

A bevétel

A harmadik negyedévben 50,7 millió euró árbevételt ért el a Masterplast, ez 35 százalékkal haladja meg a bázisidőszak értékét. A növekedésben a jelentős mennyiségi bővülés mellett az áremelkedés is szerepet játszott. Negyedév/negyedév alapon valamelyest csökkent a bevétel a második negyedévi rekordértékről.

A bevételdinamika lassult most, hogy már a bázisidőszaki értékek is tartalmazzák a német gyár számait, de a növekedési sztori még így is masszív növekedési sztorit kínál a Masterplast.

A harmadik negyedévben az iparági kereslet kedvezően alakult a társaság – több esetben állami támogatásokkal, ösztönzőkkel segített piacain -, ugyanakkor a 2021-as év elején fellépő alapanyaghiány és áremelkedés már erőteljesen megmutatkozott a késztermékek áraiban is, ami némiképp visszafogta az előző negyedévekben tapasztalt vásárlási kedvet.

Az alaptevékenységben az áremelkedést meghaladóan nőtt a forgalom, de az erős növekedéshez hozzájárult a tavaly decemberben elindult magyarországi védőruha értékesítés is.

Az év első kilenc hónapjában 146,1 millió euró bevételt ért el a Masterplast, ez már most meghaladja a 2020-as teljes évi bevételt, ami 123 millió euró volt.

A vállalat legfrissebb, szeptemberben módosított várakozásai szerint a teljes évet 190 millió eurós bevétellel zárhatja.

Hogy teljesítettek a régiók és a termékek?

A legnagyobb bevételnövekedést Magyarországon érte el a társaság, amely a cég legnagyobb piaca is, itt 79 százalékkal emelkedett a bevétele év/év alapon.

Az export piacokon (azon országokban összesítve, ahol a cégnek nincs leányvállalata) 60 százalékkal ugrott meg a bevétel, a harmadik legnagyobb növekedést pedig Szlovákia könyvelte el, 46 százalékkal. A lengyel, a szerb, az ukrán és az észak-macedóniai piac 10 és 20 százalék közötti ütemben bővült, csökkent viszont a bevétel Németországban és Horvátországban az egy évvel ezelőtti szintről.

A Masterplast minden termékcsoportjában növekedést ért el, a legnagyobb mértékben, 73 százalékkal az ipari alkalmazások bevétele nőtt, amely az év végén indult késztermék értékesítéseket is magában foglalja. A legnagyobb bevételű üzletág, a homlokzati hőszigetelő rendszerek bevétele 36 százalékkal bővült év/év alapon.

Megugró nyereség

A társaság EBITDA-ja a harmadik negyedévben 6,3 millió eurót ért el, ami bár szintén alacsonyabb, mint a második negyedéves rekord, de még így is 50 százalékkal haladta meg az előző év azonos negyedévi értékét. A teljes 2020-as évre 22,2 millió eurós EBITDA-t vár a menedzsment, az év első kilenc hónapjában ennek 86 százalékát már teljesítette a társaság.

Az EBITDA-marzs 12,5 százalékot ért el a július-szeptemberi negyedévben.

Javult a saját gyártás hatékonysága, a szerbiai üvegszövet és hálós élvédő gyár kibocsátása növekedett az egy évvel ezelőtti teljesítményekhez képest, az EPS gyártás, a káli habfólia gyár pedig megközelítőleg a bázisidőszak szintjén teljesített. A német flízgyártó egység a lekötött kapacitások mellett működött a harmadik negyedévben.

A működési költségek közül a bevételt meghaladó mértékben nőtt az anyagok és igénybe vett szolgáltatások költsége, valamint az értékcsökkenési leírás és amortizáció, a személyi jellegű ráfordítások pedig a bevételnél kisebb dinamikával emelkedtek.

Az adózott eredmény közel a kétszeresére emelkedett és már a második egymást követő negyedévben is túllépte az 5 millió eurót. Az, hogy az adózott eredmény az üzemi eredménynél jóval nagyobb ütemben emelkedett, köszönhető annak, hogy a harmadik negyedévben a pénzügyi eredmény soron pozitív eredménnyel zárta a negyedévet a Masterplast, szemben a bázisidőszaki veszteséggel. A gyorsjelentésből kiderül, hogy a kamatbevételek emelkedtek, de a kamatköltségek is nőttek a kötvénykibocsátások következtében, az árfolyammozgások miatt viszont a pénzügyi műveletek egyéb bevételei jelentős pluszt mutattak. A csoport többségében euróban és amerikai dollárban szerzi be termékei jelentős részét, melyeket helyi devizában értékesít, így a helyi devizák árfolyammozgása jelentősen befolyásolja a csoport pénzügyi eredményét.

Az év háromnegyedét követően az összesített adózott profit 14 millió euró feletti értékkel megháromszorozódott, így az egy részvényre jutó eredmény (EPS) is több mint háromszorosára, 0,96 euróra nőtt.

A teljes évre 15,1 millió eurós nyereséget vár a cég, ennek 93 százaléka teljesült már az év első kilenc hónapjában.

A megfelelő áruellátást a társaság diverzifikált alapanyag beszerzési forrásai és stabil gyártói háttere biztosította, a magas szinten tartott készletek fontos stratégiai eszközként működnek az ilyen hektikus időszakokban – közölte a cég. A gyártás magas kapacitáskihasználtsággal és javuló hatékonysággal termelt, ennek köszönhetően nem alakultak ki áruhiányok, és nem került sor export korlátozások bevezetésére sem.

A kilátások

A társaság futó beruházásai terv szerint haladnak. Közülük, az egészségipari alapanyag és egészségügyi késztermék gyártását célzó beruházások átadásra kerültek. A tesztgyártási fázis sikeres lázárása után a negyedik negyedév árbevételében már jelentkezhet az új üzemek termelése – közölte a vállalat.

A közeljövőre továbbra is turbulens alapanyagpiaccal számol a vállalat, de az erős gyártói és piaci pozícióiban bízik a társaság. Hozzáteszik a kibontakozó energiaválság és áremelések kapcsán, hogy a társaság termelése kevésbé energiaintenzív, így az energiaárak növekedése a vállalat profitabilitására nem jelent közvetlen fenyegetettséget - olvasható az időközi vezetőségi beszámolóban.

Az utolsó negyedévben is hasonlóan erős, jelentősen a bázis feletti árbevételt és eredményességet várunk, amivel biztosítottnak látjuk a szeptemberben közzétett rekordévet jelentő számok teljesülését. Mindeközben gőzerővel dolgozunk az új középtávú stratégián, amellyel biztosítani tudjuk a vállalat dinamikus és fenntartható fejlődését. A frissített stratégiát 2022. január 18-án tartandó befektetői tájékoztatón ismertetjük a részvényesekkel.

– tette hozzá a kilátásokkal kapcsolatban Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

A társaság a fordulónapot követően, 2021. október 20-án kötött adásvételi szerződéssel megvásárolta a Masterplast Nonwoven 50 százalékos üzletrészét.

Árfolyam

A Masterplast árfolyama idén 122 százalékot emelkedett, magasan felülteljesítve a BUX indexet, ami 22 százalékos pluszban áll az év eleje óta.