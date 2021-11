Csúnya, ami az olajrészvényekkel történik, nagyot esett a Mol

A pénteki kereskedésben jelentősen csökkent az olaj ára, ami magával rántotta az európai olajcégeket is, köztük a Molt. A hangulatromlás nem csak szektorspecifikus, hiszen a tágabb értelemben vett európai részvénypiacon is rossz hangulat uralkodik , miután a koronavírusos esetszámok elmúlt időszakban tapasztalt megugrás arra kényszeríti a kontinens országait, hogy újra korlátozó intézkedéseket vezessenek be. Utóbbi azért is kedvezőtlen az olajárra nézve, mivel kemény korlátozások mellett a kereslet is jelentősen visszaeshet.