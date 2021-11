Egy magyarországi cég több százezer forintos jutalmat ad a dolgozóknak, ha beoltatják magukat

Csiki Gergely 2021. november 21. 17:20

Három hete lépett életbe az a rendelet, amely felhatalmazza a munkáltatókat arra, hogy kötelezővé tegyék a cégnél a koronavírus elleni védőoltást. A hírek szerint több hazai cég is meglépte már ezt a szigorítást a munkahely biztonságosabbá tétele, valamint a járvány fékezése érdekében, most pedig kiderült az is: a Pannonia Bio vállalat - amellett, hogy kötelezővé teszi a védőoltást - pozitív ösztönzővel is motiválja a dolgozókat a minél nagyobb arányú és minél gyorsabb vakcinafelvétel érdekében.