Sziget: kijöttek az első nevek 2022-re

Elsőre több mint 40 zenekart tartalmazó nagy csomaggal jelentkezett a 2022-es Sziget. Augusztusban érkezik a Hajógyári szigetre az Arctic Monkeys, Dua Lipa és a Kings Of Leon valamit Bastille, Stromae vagy Lewis Capaldi.

A fesztivált augusztus 10-15 között rendezik.

A keddi közlemény idézi Kádár Tamást, a rendezvény főszervezőjét, aki elmondta, hogy "a több mint 40, most közzétett fellépő egy rendkívül változatos és vonzó képet mutat a jövő évi felhozatalból, melyben vannak világsztárok, befutott nevek, kurrens zenei csemegék, feltörekvő csapatok is, így összességében egy nagyon erős első bejelentéssel indíthatjuk a 2022-es fesztiválunk jegyértékesítését”.

A Nagyszínpadon fellépnek a legfrissebb lemezüket bemutató világsztárok, így augusztus 10-én Dua Lipa, 11-én a Kings Of Leon és 15-én az Arctic Monkeys. A koraesti sávban ott lesz a 2020-ban kétszeres Brit Awards-díjas Lewis Capaldi, a francia sanzon világát elektro, hip-hop és a világzene elemeivel keverő belga Stromae és a hírek a jövőre új albummal jelentkező Bastille.



A további fellépők között szerepel Caribou, Woodkid, FKJ, Jungle, Jon Hopkins, Sigrid, slowthai, Ronnie Flex & The Fam, Rilès, Princess Nokia, Yung Lean, Little Simz, Beabadoobee, Clutch, Fontaines D.C., Yves Tumor and Its band, Inhaler, Badbadnotgood, Sevdaliza, Honey Dijon, Bob Moses, Floating Points, NGHTMRE, Alice Merton, Lola Marsh, Jade Bird, Viagra Boys, Iceage, Black Honey, Giant Rooks, Tokimonsta, Apashe, TSHA, John Talabot és Taahliah - derül ki a szervezők keddi közleményéből.

6 napos bérletet 104 ezer forinttól lehet vásárolni, a legolcsóbb 3 napos bérletek 70 ezer forintba kerülnek. Napijegyek egyelőre még nem elérhetők a fesztiválra.

Címlapkép: Sziget