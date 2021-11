Utópisztikus metaverzumot épít a Facebook nagy kihívója

Portfolio 2021. november 23. 15:15

A Niantic kiterjesztett valóság (AR) platform - amely a Pokemon Go-t is fejleszti - 300 millió dollár tőkét vont be a Coatue technológiai befektetési alaptól, amely 9 milliárd dollárra értékelte a céget. A Niantic a forrást egy kiterjesztett valóságon alapuló metaverzum megalkotására fogja felhasználni.