Kötelező biztosítási kampány: csökkentek a díjak, ez a három biztosító a legnépszerűbb

A tavalyinál 8%-kal kisebb, 24 ezer forintos átlagdíjat hozott eddig az év végi évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány, az ügyfelek 62 százaléka a következő évre három szereplőnél, az Union, a Genertel és az Uniqa biztosítóknál kötött szerződést – közölte saját adatait az eddig 14 ezer tényleges megrendelést regisztráló Netrisk.hu.

Alig több mint egy hete maradt az év végi évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (kgfb) rendelkező autósoknak arra, hogy eldöntsék: elfogadják-e jelenlegi biztosítójuk ajánlatát a következő éves időszakra, vagy inkább szerződést váltanak. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy az autósok jelentős része a rendelkezésre álló időszak utolsó napjaiban lép, így az alkuszcég várakozása szerint december 1-jéig még 30-40 ezer szerződés felmondására kerülhet sor.

Az összehasonlításhoz szükséges indexdíjakat a biztosítóknak jogszabályi kötelezettségüknek megfelelve november 11-én kellett eljuttatniuk az év végi évfordulóval rendelkező ügyfeleikhez. Aki mostanáig nem kapta meg a figyelembe vett kedvezményeket és bónuszbesorolást is tartalmazó díjértesítőt, mielőbb kérjen segítséget alkuszától vagy érdeklődjön biztosítójánál.

Az ügyfelek tudatos díjcsökkentési törekvését mutatja, hogy a jelenlegi időszakban a díjkedvezménnyel járó éves díjfizetési lehetőséget a tavalyi 87 helyett idén már 90 százaléknyian választják, és vélhetően ugyanilyen okból a csekkes fizetések aránya a tavalyi 16-ról 13 százalékra csökkent.

Most is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amelynek fejében az ügyfél vállalja, hogy a biztosítóval történő kapcsolattartást nem postai úton, hanem elektronikusan végzi. Emellett sok más mellett olyan egyedi kedvezményeket is alkalmaznak egyes biztosítók, mint a heti több napot home office-ban dolgozók kedvezménye, vagy a legidősebb vezető kedvezménye: ebben az esetben az üzemben tartó azt vállalja, hogy a biztosítási év során a gépjárművet 69 évnél idősebb személy nem vezeti.

Az év végi kampányban már csak azok a járművek érintettek, amelyeket 2010 előtt vásároltak meg jelenlegi tulajdonosaik. Az érintettek aránya tehát évről évre csökken, idén már csupán az összes autós kevesebb mint ötöde tartozik ebbe a körbe. Nekik fontos tudniuk, hogy biztosítóváltási szándék esetén a felmondásnak december elseje éjfélig igazoltan be is kell érkeznie a meglévő biztosítóhoz.

Címlapkép: Getty Images