Nem csak fekete pénteken őrül meg a világ - Mutatjuk a legnagyobb fogyasztói ünnepeket

A vásárlási ünnepek alkalmával a kereskedelmi platformok arra törekednek, hogy koncentráltan, szokatlanul nagy kedvezményekkel, minél többeket vegyenek rá a vásárlásra. Ezek az akciók általában annyira sikeresek, hogy a legtöbbjüket már nem csak egy hétvége erejéig tartják meg, hanem sokszor akár hónapokra is. A vevőcsalogató időszakok nem csak időben lesznek egyre hosszabbak, de egyre több földrajzi területen jelennek meg az adott kultúra ünnepeihez és fogyasztási szokásaihoz igazodó vásárlási események. Egy olyan korban élünk, amiben bármelyik napot vegyük is az évben, valahol biztosan zajlik egy vásárlási őrület a világban. Fekete Péntekhez közeledvén bemutatjuk, hogy milyen fogyasztói ünnepek léteznek Európán és az angolszász világon kívül.

Az iszlám fehér péntek

A fehér péntek a Perzsa-öböl olajállamainak fekete péntekre adott válasza, a fekete szín negatív konnotációi nélkül. Az angolszász vásárlási őrülethez hasonlóan, ez a novemberi nap az év végéig tartó promóciós időszak nem hivatalos kezdete. A fekete péntek a hálaadást követő első péntekre esik - idén november 26-ra - és a fehér pénteket is ezen a napon tartják meg. A péntek egyébként a baráti összejövetelek és a család napja is az iszlámban.

Az iszlám világ fogyasztói ünnepét egy egyesült arab emírségekbeli online kereskedő, a Souq.com indította el 2014-ben és 2019-ben a már több mint egy hétig tartó, kedvezményes időszak kiterjedt Kuwaitra, Omanra, Bahrainre, Katarra, és Egyiptomra is.

A brazil fogyasztók napja (március 15.)

1983-ban az ENSZ március 15-ét jelölte ki fogyasztóvédelmi Világnapnak, azért, hogy felhívja a figyelmet a fogyasztóvédelmi intézkedések betartásának a fontosságára. 2014-ben viszont a brazil kereskedők éppen ezt a szimbolikus napot tartották alkalmasnak arra, hogy egy teljes napon át emlékeztessék a vásárlókat, hogy nem csak a védelem illeti meg őket, de a páratlan kedvezmények és a fogyasztás szabadsága is.

A fogyasztók napját pont egy olyan időszakban tartják, ami után a felsűrűsödnek az ajándékozós ünnepnapok Brazíliában. Az ekkor keletkezett vásárlási mennyiség ugyan még messze elmarad a fekete Péntekétől, de a latin-amerikai online piacterek jelentős forgalomnövekedésnek örülhetnek ebben az időszakban. A MercadoLibre, argentín online piactér, például 90 százalékkal növelte a bevételeit 2020-ban.

Brazíliában nem ez az egyetlen vásárlási ünnep, április első péntekje a Free Shipping Day néven szerepel a helyiek naptárában.

Az indiai Big Billion Day

Indiában mindennaposak az akciók és olyan sok vásárlási kampány fut az országban, hogy a Google-nek 2015-ben végül le kellett fújni az online vásárlási ünnepét a túl nagy verseny miatt. A riválisok, a Wallmart tulajdonában lévő Flipkart és az Amazon India, egyenként az indiai e-kereskedelmi piac 30-30 százalékát uralják már. A két óriás Díváli napján (mozgóünnep, idén november 4-ére esett), amely többek között az anyagi jólét ünnepe is Indiában - tartják a saját vásárlási akciónapjukat. Ez a Flipkart által meghirdetett Big Billion Day és az Amazon India Day.

A vásárlás mennyiség emelkedése elsősorban nem a jobb ajánlatoknak köszönhető, hiszen az indiaiak amúgy is ekkor vásárolnának a legtöbbet, hanem annak, hogy ekkor tudják beváltani az ünnepi kedvezményeiket. Ahogy a promóciók jelentősége egyre csökken, úgy próbálják a kereskedelmi vállalatok meglepő statisztikákkal demonstrálni a sikereiket. A Flipkart azt állítja például, hogy a Big Billion Dayen annyi okostelefont adtak el, amit ha egymásra tennének az 1000 Burj Khalifa magasságával érne fel.

A mexikói El Buen Fin (November 10-16.)

Az El Buen Fin napját – ami „jó hétvégét” jelent spanyolul – a mexikói kormány találta ki, hogy felerősítse a vásárlási kedvet a nemzeti ünnepnek számító Revolution Dayt megelőző hétvégén, ezzel növelve a fogyasztást és stimulálva a gazdaságot.

Az akció kevésbé váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és elsősorban a fizikai boltok forgalma nőtt, mivel ekkor a kereskedelemnek még csak 5 százaléka zajlott online. 2020-ban viszont a mexikói e-kereskedelmi vállalatok arról számoltak be, hogy az eladásaik 50 százalékkal nőttek, elsősorban a járványintézkedéseknek köszönhetően.

Az El Buen Finnek sem volt elég egy hétvége, így idén az évben már egészen januárig élvezhetik az akciókat a vásárlók.

A szinglik napja és Tmall egész éves promóciója (november 11.)

A szinglik napja valószínűleg a legnagyobb vásárlási ünnep, amit november 11-én, a „dupla tizenegy” (ami az egyedülálló kínai demográfiai csoportját szimbolizálja) napján tartanak meg a kínai e-kereskedelmi platformok. A szinglik napja eleinte az egyedülálló egyetemisták ünnepe volt és 2009-ben ennek alkalmából indította el az első vásárlási fesztivált az Alibaba Taobao platformja. A fesztivál olyan sok a felhasználót vonz be, hogy az már jóval meghaladja az Amazon Prime Day vásárlóinak számát. Ma már az összes kínai kereskedelmi platform „megünnepli” a szinglik napját, amiből az olyan nyugati márkák, mint a Nike és a Estée Lauder is sokat profitálnak, ráadásul amerikai hírességek (Katy Perry, Billie Eilish) is az arcukat adják hozzá.

Az Alibaba másik platformja a Tmall (a TaoBaoval ellentétben ez egy B2C platform) új szintre emelte a vásárlási ünnepeket, azzal, hogy az év minden napján kijelöl egy termékkategóriát, aminek ekkor tartja meg a promóciós ünnepét. Így lett például március 3-a a Légkondicionáló Fesztivál napja Kínában.

